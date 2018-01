Un nouveau clip et une tournée internationale pour Charlotte Cardin

Charlotte Cardin a le vent dans les voiles! En effet, la chanteuse québécoise est à peine revenue d'une tournée nord-américaine qu'elle part pour une tournée internationale en Europe et en Amérique du Nord.

De plus, Cardin a lancé son dernier clip mardi, pour sa chanson The Kids. On y voit Mylène Mackay en tant que mère de famille. Sa famille est composée d'un père et des enfants, qui vivent une vie violente et instable.

«La chanson The Kids est originalement à propos d'un enfant qui entend ses voisins à l'étage avoir des échanges violents. La vidéo a pris cette idée et l'a amenée encore plus loin, en mettant en scène un jeune enfant élevé dans un environnement instable, par des parents drogués. Il grandit alors en devenant un être inconstant, apeuré par les choses qu'il a vécu dans son enfance. C'est très sombre comme portrait, mais aussi une réalité que plusieurs personnes vivent», a expliqué Cardin dans un communiqué.

Le clip a été réalisé par Kristof Brandl. Christophe Collette s'est assuré de la direction photo, et la production est une collaboration de Cult Nation et de Colossale.

Pour ceux qui espèrent voir Cardin en spectacle, les spectacles de Sherbrooke et de Québec sont déjà complets, et il n'y en a pas d'autres dans la belle province. Cardin sera aussi de passage à Londres, à Partis, à Zurich, à Berlin, à Hambourg et à Bruxelles. Elle passera aussi par l'Ontario, à London et à Toronto, par Vancouver, ainsi que par plusieurs villes majeures aux États-Unis, comme Chicago et Los Angeles.