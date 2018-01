Timothée Chalamet donne son salaire du film de Woody ALlen

Le jeune acteur franco-américain Timothée Chalamet, 22 ans, a décidé de donner son salaire du dernier film de Woody Allen, A Rainy Day in New York, à trois charités: Time's Up, le LGTB Center à New York, ainsi qu'à RAINN, une organisation contre la violence sexuelle.

C'est dans une publication Instagram que Chalamet a expliqué sa décision. «Cette année a changé la façon dont je vois les choses et comment je me sens à propos de beaucoup de choses; cela a été une éducation excitante et instructive. J'ai choisi des projets de la perspective d'un jeune acteur essayant de marcher dans les pas d'acteurs plus expérimentés que j'admire. Mais j'apprends maintenant qu'un bon rôle n'est pas le seul critère pour accepter un emploi - c'est devenu plus clair dans les derniers mois, ayant été témoin de la naissance d'un mouvement puissant dont le but est de stopper l'injustice, l'inégalité et surtout le silence», a-t-il écrit.

Chalamet explique s'être fait demander en entrevue à propos de sa décision de travailler avec Woody Allen, mais qu'il ne pouvait rien dire à cause de son contrat. «Mais ce que je peux dire est ceci: je ne veux pas profiter de mon travail sur le film, et à cette fin, je vais donner mon salaire au complet à trois charités. Je veux être digne d'estime pour me tenir avec les braves artistes qui se battent pour que tous soient traités avec le respect et la dignité qu'ils méritent», a-t-il écrit.

La décision de Chalamet fait suite à celle de Rebecca Hall, sa collègue dans le film A Rainy Day in New York, qui a annoncé vendredi passé qu'elle ne travaillerait plus avec Allen. Elle a aussi donné la totalité de son salaire à Time's Up.