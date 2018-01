NOUVELLES

Si vous découvrez ce sac dans votre jardin, déménagez

Requins, crocodiles...et araignées. L'Australie a décidément hérité des créatures les plus menaçantes du règne animal, et la découverte de cet habitant de Newcastle, dans l'Est du pays le confirme. Trouvant un petit sac de toile dans son jardin, il l'a conduit à un centre spécialisé dans la vie sauvage: surprise, à l'intérieur, une centaine d'araignées à toile-entonnoir. Des arachnides qui comptent parmi les plus agressives et les plus venimeuses.