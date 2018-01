Nouveaux thèmes et nouveaux visages à «Code F»

La nouvelle mouture de Code F entrera en ondes, à VRAK, dès lundi prochain, le 22 janvier, à 21h.

Comme il avait été annoncé à l'automne, le panel d'intervenantes principales de l'émission a été modifié et comptera en cette quatrième saison trois nouveaux visages, soit Safia Nolin, Valérie Chevalier et Nadia Essadiqi (La Bronze).

De plus, Katherine Levac fait maintenant partie des participantes de première ligne, présentes à tous les épisodes, et rejoint ainsi les «doyennes» Virginie Fortin et Catherine Éthier.

Mariana Mazza, Maripier Morin et Marina Bastarache ont quitté l'aventure Code F d'un commun accord avec VRAK. Les trois jeunes femmes étaient retenues par leurs autres projets, et VRAK souhaitait parallèlement rafraichir la formule du rendez-vous jeunesse, qui tient l'antenne depuis déjà bientôt trois ans. «Décision mutuelle de se renouveler», avait laissé savoir la chaîne en octobre.

D'autres nouvelles voix féminines pleines d'opinions et d'autodérision seront également désormais de la partie pour assaisonner les échanges. Florence Longpré (Like-Moi), Rose-Aimée Automne T.Morin (Urbania, ALT), Judith Lussier (ALT), Ève Côté (Les Grandes Crues, OD+ en direct) et Rosalie Bonenfant (Jérémie, Énergie 94,3) auront ainsi le loisir de dire tout ce qu'elles pensent... ou presque!

Le 22 janvier, nos filles aborderont les thèmes de «prendre la relève» (d'actualité, avec le changement de casting de Code F!), des premières impressions, des trolls sur les réseaux sociaux et de la vie en prison. À quoi ressemblerait la vie derrière les barreaux pour Safia, Nadia, Virginie, Katherine et les autres...?

La semaine suivante, le 29 janvier, on jasera des influenceurs, des changements de pneus (!), de faire l'amour, des rumeurs et des produits miracles. L'incompétence, les «fausses fines» et le friendsbienne, entre autres, figurent parmi les autres sujets qui seront traités à Code F cet hiver.

Code F est une production de Zone 3, et Maude Sabbagh et Frédéric Fournier assurent la réalisation. Quinze épisodes de 30 minutes sont prévus à l'horaire de VRAK d'ici le printemps. De nouvelles éditions de Code G et de Code F rencontre Code G seront en outre au menu.

À voir également: