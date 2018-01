Le ComediHa! Fest s’offre Véronique Cloutier et Patrick Huard pour ses 19 ans

Véronique Cloutier, Patrick Huard, Jean-Michel Anctil, Fabien Cloutier, Phil Roy et le duo Mario Tessier-Véronique Claveau animeront les galas du 19e ComediHa! Fest Québec, dont le thème porteur sera «Voir la vie en drôle».

Le festival de la Vieille Capitale change par ailleurs de plage dans le calendrier et se déploiera, en 2018, du 8 au 19 août, plutôt qu'en juin comme auparavant.

S'offrant ainsi, à un an de son vingtième anniversaire, l'une des éditions les plus fastes de son histoire en termes de têtes d'affiche, le ComediHa! Fest Québec explique la modification de ses dates par trois facteurs : la température extérieure désormais plus chaude à la fin de l'été qu'au début, l'animation dans la ville, plus foisonnante à l'approche de la rentrée qu'à la fin des classes, et la disponibilité des personnalités, souvent plus libres en août, une fois leurs tournages et autres contrats estivaux complétés.

Mardi, les troupes du ComediHa! Fest et le président fondateur de la bannière ComediHa!, Sylvain Parent-Bédard, avaient organisé pour une rare fois une conférence de presse à Montréal, au cabaret Lion d'Or, pour dévoiler les principaux visages qui seront au cœur de l'événement, et donner ainsi tout son sens au slogan de l'entreprise : «Faire rire le monde, partout dans le monde».

«... et Montréal en fait partie», a expliqué Sylvain Parent-Bédard, en entrevue.

«On est sur une erre d'aller. Les choses vont bien pour ComediHa! et le ComediHa! Fest. C'est un statement, pour dire qu'on est une entreprise québécoise, du Québec, qui a un impact. On a fait travailler 1400 personnes de l'industrie de l'humour, l'année dernière. Donc, on a un impact sur Montréal. On est aussi présents par nos réseaux de télédiffusion, les artistes qu'on manage, les spectacles qu'on y présente de temps à autre. On veut s'affirmer comme un joueur important en humour, et on est probablement l'un des joueurs les plus importants en humour dans la Francophonie. Et on aspire, comme tous les grands rêveurs, à la Charlie Chaplin et Walt Disney, à devenir un jour le numéro 1 au monde en humour! (sourire) On a des rêves et on travaille pour les réaliser.»

Grosses pointures

Sylvain Parent-Bédard se réjouit évidemment d'avoir su attirer des pointures d'importance de la trempe de Huard, Anctil, Tessier, Claveau, Phil Roy et des «deux Cloutier», Véronique et Fabien, pour garnir la programmation du prochain ComediHa! Fest.

On en sait peu sur le contenu des galas que chacun pilotera, si ce n'est du fait que Patrick Huard renouera avec le ton baveux de ses débuts, que Phil Roy souhaite renouveler son succès de l'an dernier dans le même contexte, que Jean-Michel Anctil traitera de la peur sous différentes coutures, que Véronique Cloutier laissera une grande place à la musique dans sa soirée, que Mario Tessier et Véronique Claveau miseront sur les talents d'imitatrice de cette dernière, et que Fabien Cloutier promet un résultat éclaté, tirant dans tous les sens, à son image.

Les invités des différents spectacles seront dévoilés ultérieurement, tout comme le reste de l'offre du 19e ComediHa! Fest.

«Il y avait des gens dans la salle, ce matin, qui ont l'habitude de travailler dans des festivals d'humour, qui disaient que c'était la plus belle – entre guillemets! – brochette de galas qu'ils avaient vu dans le cadre d'une édition, s'est enorgueilli Sylvain Parent-Bédard. On en est très, très fiers. C'est diversifié, il y en a pour tous les goûts, tous les publics, mais toujours de la qualité dans chacun des styles.»

L'homme se dit particulièrement honoré d'avoir su intéresser Patrick Huard, qui n'a pas été maître de cérémonie d'un tel collectif d'humour depuis belle lurette.

«Ça fait longtemps que je communique avec Patrick. D'année en année, ça n'adonnait pas, mais maintenant, en étant au mois d'août, les tournages de films du mois de juin sont terminés. Il y avait donc une disponibilité potentielle, et c'a fonctionné. On en est bien heureux. Et Véronique (Cloutier) aussi, c'est fantastique. C'est son deuxième passage chez nous, la première fois qu'elle animera en solo (elle y avait animé un gala en tandem avec son mari Louis Morissette en 2015, NDLR). Ça va être la fête!»

Les billets pour les divers galas du ComediHa! Fest Québec 2018 seront d'abord disponibles, à compter du jeudi 18 janvier, en prévente privilège pour les membres ComediHa!, puis pour le grand public, du 20 au 22 janvier. Des forfaits sont disponibles, dont le Laissez-Passer Accès Gala. Pour en savoir plus, consultez le site web officiel de ComediHa!.