January Jones sortirait avec Nick Viall

On ne l'avait pas vu venir! January Jones, qu'on connaît en tant que Betty Draper dans Mad Men, sortirait avec l'ancien participant de The Bachelor et de The Bachelorette, Nick Viall.

Jones serait une grande fan de l'émission de téléréalité, tellement qu'elle en a déjà parlé sur plusieurs plateaux, dont celui de The Late Show.

Selon ce qu'une source a révélé à Page Six, le couple sortirait ensemble depuis environ deux mois.

«Je ne sais pas si je l'aime ou si c'est un salaud, mais c'est pour ça qu'il m'attire, peut-être», avait-elle révélé à James Corden en novembre lors de son passage à l'émission The Late Show. Viall lui a demandé de faire une bataille de lipsync, mais elle a refusé, affirmant qu'elle ne voulait pas être humiliée et qu'elle ne savait pas s'il s'agissait d'un vrai rendez-vous.

Eh bien, il lui aurait ensuite demandé de prendre un verre et elle aurait accepté! Ils se fréquenteraient depuis. January Jones aurait même célébré son quarantième anniversaire avec Viall et d'anciens collègues de Mad Men au restaurant ink.well à Los Angeles samedi dernier.

Les représentants de Jones et de Viall n'ont pas confirmé la nouvelle.