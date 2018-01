Feuilles de chou: efficaces pour soulager la montée de lait?

Pour bien des mères qui viennent d'accoucher, la montée laiteuse peut entraîner un engorgement du tissu mammaire.

Celle-ci survient trois ou quatre jours après la naissance, quand la production de lait passe du colostrum au lait de transition. Comme le nourrisson boit peu en raison de son petit estomac, il ne réussit pas à vider les seins de sa maman qui peuvent devenir douloureux, tendus, chauds et durs au toucher. Selon la croyance populaire, l'application des feuilles de chou sur les seins diminuerait les douleurs et l'inconfort. Le Détecteur de rumeurs de l'Agence Science Presse s'est donc posé la question : cette recette de grand-mère a-t-elle été démontrée efficace ?

L'avis d'une spécialiste

Sage-femme aujourd'hui à la retraite et auteure du livre à succès Une naissance heureuse, Isabelle Brabant est bien au fait de ce truc de grand-mère. D'emblée, elle remet les pendules à l'heure. « Ce n'est pas le chou qui soulage la montée de lait, c'est le froid ! Ce truc marche uniquement si on applique des feuilles de chou qui sortent du frigo ou du congélateur. On pourrait aussi bien utiliser un sachet réfrigérant ou un sac de petits pois congelés ! »

Mme Brabant explique que la montée laiteuse entraîne un œdème autour de la glande mammaire. « Le froid réduit cet œdème, exactement comme pour une cheville foulée. » Cet œdème est plus fréquent en début d'allaitement, mais il peut arriver à n'importe quel moment, précise-t-elle.

Ceci dit, l'application de feuilles de chou ou d'un sachet réfrigérant entre les boires n'est pas toujours suffisante pour soulager la montée laiteuse. D'autres méthodes, comme des douches chaudes pour dégorger les seins et un accompagnement de la mère pour aider son bébé à bien téter, font partie des solutions pour régler ce problème.

Ce que dit la science

Quelques études scientifiques se sont penchées sur l'efficacité du chou. Mais le plus souvent, ces études sont de petite taille. De plus, les données récoltées sont limitées en raison de l'engorgement qui, souvent, se résout naturellement après quelques jours. Pour toutes ces raisons, il faut prendre ces résultats avec un grain de sel.

De plus, plusieurs études présentent des résultats contradictoires. Par exemple, certaines ont conclu que les feuilles de chou froides et les sachets réfrigérants avaient la même efficacité, alors que d'autres arrivaient à la conclusion que le chou était plus efficace que les sachets pour soulager la douleur. C'est le cas d'une étude publiée récemment dans la revue International Journal of Nursing Studies. L'une des hypothèses des chercheurs pour expliquer ce résultat est que les feuilles de chou sont flexibles, ce qui fait en sorte qu'elles peuvent mieux adopter la forme du sein et l'envelopper complètement. On évoque également les potentielles vertus anti-inflammatoires du chou. Toutefois, les données restent anecdotiques.

C'est pourquoi, dans sa revue complète de la littérature scientifique publiée en 2016, le Groupe Cochrane conclut que même si les feuilles de chou froides appliquées en compresses semblent entraîner un certain soulagement de l'engorgement mammaire, les preuves sont insuffisantes pour justifier des recommandations généralisées.

Quelques conseils

À celles qui optent pour le chou pour soulager l'engorgement, la Fondation canadienne de l'allaitement conseille de bien rincer les feuilles à l'eau froide, de les passer au rouleau à pâtisserie pour les assouplir, puis de les placer dans un sac au réfrigérateur pendant une heure, ou au congélateur pendant 15 minutes. Ensuite, on les applique au besoin sur les seins, entre les boires. Pour soulager la douleur, on peut aussi prendre de l'acétaminophène. « L'engorgement peut être douloureux. S'il est mal traité et qu'il se prolonge, il peut conduire à un sevrage prématuré, à des gerçures, à des abcès ou à la mastite. Il ne faut donc pas hésiter à consulter », conclut Mme Brabant.

Verdict

Appliquer des feuilles de chou sur les seins entre les boires peut soulager l'œdème provoqué par la montée laiteuse, mais un sac de pois congelé ou un sachet réfrigérant pourrait tout aussi bien faire l'affaire. Toutefois, l'application de compresses froides n'est pas toujours suffisante. Des douches chaudes pour dégorger les seins, de l'acétaminophène pour réduire la douleur et des conseils pour que bébé tète bien, sont parfois nécessaires pour soulager l'engorgement mammaire.

Un texte de l'Agence Science-Presse en collaboration avec le magazine Planète F.

