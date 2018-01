14 restaurants où les enfants mangent gratuitement

Une sortie familiale au restaurant coûte cher? Saviez-vous que certaines enseignes et restos familiaux offrent des promotions alléchantes et des gratuités pour les enfants ? Pour vous faire économiser en ce début d'année, nous avons répertorié 14 restaurants, un peu partout au Québec, où les tout-petits mangent gratuitement.

Houston

Médium ou saignante, votre cuisson de steak ? Dans les restaurants Houston Avenue Bar et Grill de Lachenaie et de Lebourgneuf (Québec), les enfants mangent gratuitement en tout temps. À noter que les conditions et le menu peuvent changer : il vaut mieux vérifier au préalable auprès de l'établissement.

Barbies

La chaîne de restaurants Barbies est appréciée des familles et avec raison : le menu enfant est gratuit du dimanche au jeudi, pour le dîner et le souper (à l'achat d'un plat principal pour adulte). À noter que les assiettes du menu enfant (pour les 12 ans et moins) sont servies avec un choix de jus ou lait ainsi qu'une crème glacée.

Fairmont

Vous êtes en voyage en famille ? Dans tous les hôtels Fairmont, les enfants âgés de cinq ans et moins mangent gratuitement avec le menu pour enfants, tandis que les enfants âgés de 6 à 11 ans ont l'opportunité de manger à moitié prix sur le menu régulier. À cela s'ajoute cette année l'expansion du programme de la marque Lifestyle Cuisine aux menus pour enfants, offrant une touche saine sur les favoris tels que les lanières de poulet, pizza, spaghetti aux boulettes de viande et mousse au chocolat. De plus, plusieurs des établissements Fairmont (comme Le Château Frontenac et Le Château Montebello) proposent un service de gardiennage permettant aux parents de s'offrir un repas en amoureux.

Nickels

Envie d'un smoked meat! Après 16h les dimanches, les enfants de 12 ans et moins mangent gratuitement dans les restaurants Nickels. Applicable aux enfants accompagnés d'un adulte qui a commandé un plat principal à prix régulier. Un seul enfant par adulte.

Le Buffet des continents

Parmi les plus abordables de sa catégorie, Le Buffet des continents est presque toujours gratuit pour les enfants. La seule exception est les samedis soirs où les 4 à 12 ans mangent presque à moitié prix.

À Montréal et ses environs :

Le Milsa

La rôtisserie brésilienne Le Milsa invite les enfants à découvrir sa spécialité de grillades et son ambiance toujours animée (avec spectacle de danse) dans ses quatre succursales (Montréal, Laval, Brossard et West Island). Les enfants de moins de 4 ans mangent toujours gratuitement et les enfants âgés entre 5 et 10 ans obtiennent le tourniquet à moitié prix.

Ottavio

Un dimanche à l'italienne se passe chez Ottavio où les enfants de 12 ans et moins mangent gratuitement. Le plus : ils peuvent eux-mêmes « créer » leur plat de pâtes en cochant sur le menu leurs ingrédients préférés. Les parents apprécient quant à eux l'option « apporter votre vin ou bière ».

Sofia

Une pizza pour bien finir le week-end ? Direction la pizzeria Sofia de Brossard, où les enfants de 6 ans et moins mangent gratuitement les dimanches.

À Québec et ses environs :

Cosmos

Tous les dimanches dès 17h, les quatre restaurants Cosmos, de Québec et Lévis, accueillent les « Cosminus »! Un repas du menu enfant (12 ans et moins) est gratuit par adulte. Un plus : les enfants adorent le décor branché et l'ambiance du Cosmos (tout comme leurs parents).

Tuscanos

Le dimanche est également une soirée gratuite pour les enfants (10 ans et moins) au Tuscanos, à l'achat d'un plat principal pour adulte. Avis pour ceux qui veulent manger tôt : la promotion est disponible dès 16h.

Le Manoir

Une autre adresse qui accueille les enfants gratuitement les dimanches est Le Manoir, celui qu'on appelait autrefois Le Manoir du Spaghetti. Que ce soit pour le dîner ou le souper, tout enfant de 10 ans et moins accompagné d'un adulte peut choisir un plat de pâtes parmi les cinq options du menu bambin. Ils pourront couronner leur repas par une petite visite au Glacimo, le super bar à crème glacée!

Blaxton Lévis

Vous êtes sur la Rive-Sud de Québec ? Au bar sportif Blaxton de Lévis, le menu pour enfant est gratuit les samedi midis (de 11h30 à 16h) et le dimanche de 11h30 à 21h, à l'achat d'un repas adulte à prix régulier.

Soupe et cie

Envie d'une bonne soupe pour vous réchauffer ? Faites un saut chez Soupe et cie, à Limoilou ou à Lévis (Saint-Nicolas). Les enfants de 7 ans et moins peuvent en tout temps déguster une soupe mini format et choisir parmi l'italienne, la vietnamienne, la mexicaine et la libanaise.

Brasserie artisanale La Souche

Après une journée de ski ou de glisse à Stoneham, près de Québec, l'après-ski se passe à la brasserie La Souche, en famille. Les enfants sont les bienvenues à la brasserie! Même que du lundi au mercredi, entre 17h et 19h, ils y mangent gratuitement (à l'achat d'un repas pour adulte).

