Voici pourquoi Meghan Markle ne peut pas porter de diadème

Si vous suivez l'actualité de la royauté britannique, vous avez peut-être remarqué que Kate Middleton et Meghan Markle ont un sens de la mode très différent et ce de leurs looks beauté jusqu'à leurs choix de sacs. Mais il y a une distinction de style au sujet de laquelle vous vous êtes peut-être questionné: le pourquoi du comment la duchesse de Cambridge peut porter un diadème, mais pas Meghan Markle?

Selon l'expert de l'étiquette Grant Harrold, il y a une explication simple à cela, et ça a tout à voir avec le protocole royal.

«Seules les dames mariées portent des diadèmes», a-t-il expliqué à la BBC News.



Historiquement, a ajouté Harrold, «c'était un signe de statut et montrait que vous étiez prise et que vous ne cherchiez pas de mari. Pour le gentleman, c'était un signal clair pour ne pas faire d'avance à la dame en question».

Ceci explique pourquoi Markle n'a pas été vue avec une tiare jusqu'à maintenant, alors que sa future belle-soeur a été photographiée portant les bijoux de famille lors d'au moins six occasions différentes, note Glamour. Principalement, la duchesse a participé à une réception diplomatique en 2016 portant le diadème préféré de sa défunte belle-mère, la princesse Diana.

The Duchess of Cambridge departs after attending the annual Diplomatic Reception at Buckingham Palace on Dec. 8, 2016.

Mais Markle n'aura pas à attendre trop longtemps pour porter les bijoux royaux. Après tout, elle et le prince Harry se marieront dans seulement quatre mois le 19 mai.

Il se pourrait bien que Meghan Markle porte un diadème pour la première fois le jour de ses noces - puisque la duchesse a fait la même chose en 2011 - cela dépendra également du protocole royal. Selon Harrold, les diadèmes sont réservés aux activités du soir.

«La vieille règle est que les chapeaux ne sont jamais portés à l'intérieur après 18h, parce que c'est à ce moment que les dames se changent en robe de soirée, et les diadèmes et les bijoux de famille apparaissent à ce moment-là», a-t-il expliqué à la BBC.

Meghan Markle and Prince Harry visit Reprezent 107.3FM on Jan. 9, in London.

Si Markle choisit de porter un diadème lors du grand jour, l'experte de la royauté Ingrid Seward soutient qu'elle aura des options, incluant une pièce qui appartenait à la mère de Harry.

«Elle peut choisir quelque chose d'approprié, mais elle pourrait également porter le diadème Spencer, qui est aussi l'héritage de Harry et celui que portait Diana lors de son mariage», a exposé Seward à Us Weekly.

Toutefois, Markle est connue pour briser les protocoles royaux avec son style, alors il y a une chance qu'elle puisse nous surprendre en portant un diadème pour la première à une tout autre occasion.

Le battage médiatique autour de Markle portant un diadème a débuté récemment après qu'une vieille photo de la star de Suits ait circulée sur Twitter. L'image montre que la femme de 36 ans a déjà porté un diadème auparavant - et que c'était pour son bal des finissants où elle a été nommée reine du bal!

Clairement, Markle a toujours su qu'elle était faite pour la royauté.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.