Le temps des Fêtes a été dur pour le monde de la restauration montréalaise. Quelques institutions bien-aimées ont dû fermer leur porte, au grand dam des gourmands de la métropole.

Le retour des vacances a été brusque lorsqu'on a appris la fermeture de deux établissements du réputé chef Jérôme Ferrer. Le Bearver Hall par Europea et Chez Jerry - Casse-croûte du terroir ont dû mettre la clé dans la porte à cause d'un important projet de construction du HEC prévu à leur emplacement. Les deux locaux seront en fait rasés.

Le chef a cependant rassuré ses fidèles en indiquant qu'un nouveau projet de brasserie était en chantier pour 2018.

Le restaurant du boulevard Papineau Landry & filles a lui aussi fait son dernier service le 30 décembre. Sur Facebook, le restaurant a expliqué que «le temps [était] maintenant venu d'aller vers de nouvelles aventures». L'établissement ouvert en 2015 qui servait une cuisine du terroir - dont une populaire ploye - devrait cependant toujours exploiter son camion de rue.

Les pâtisseries de Gascogne ont ensuite pris tout le monde par surprise en annonçant la fermeture spontanée de ses sept succursales situées dans le Grand-Montréal. Le chef pâtissier Christian Faure a cependant fait part la semaine dernière de son intérêt pour racheter la chaîne vieille de plus de 60 ans.

Pointe-Saint-Charles a perdu son chouette pub de quartier Chez Dallaire le 6 janvier dernier. Les propriétaires ont annoncé avoir de «nouveaux projets».

Un peu plus réjouissant

Si les temps sont durs pour certains, de nouveaux joueurs continuent d'arriver sur le marché. Parmi les nouvelles adresses, on note le Ibérica qui propose une cuisine espagnole dans un magnifique décor signé Zébulon Perron, la porte à côté du Ferreira, au Mille Carré Doré. Tapas, poisson frais au choix, ragoûts traditionnels et plats de riz sont au menu élaboré par Marino Tavares.

Restaurant Ibérica

Un coréen arrive dans le Mile-End. Le Petit Séoul prend la place du local laissé vacant par le Sel Gras. On y propose une cuisine fusion. On y retrouve bibimbap, doshirak (protéine, salade et accompagnements), et ramens.

Une institution de L'Assomption dans Lanaudière débarque au Mille Carré Doré. Taboo - Cuisine rebelle offrira pas moins de 180 combinaisons de tartares, 45 recettes de miniburgers, 17 poutines, plusieurs salades-repas. Pas de danger de manquer de choix.

L'équipe des restaurants Hà inaugura un bar à cocktail caché sous leur succursale du Vieux-Montréal. Le NhâuBar proposera ambiance feutrée et cocktails exotiques au son de la musique de Djs.

Pour combler le vide laissé par la fermeture de Chez Dallaire sur Wellington, le resto-bar Social Verdun devrait ouvrir ses portes bientôt. Selon la page Facebook de la place, il ne manquerait que quelques "paperasses" pour y festoyer.

Au Québec, 7 restaurants sur 10 ferment leurs portes au cours de leurs cinq premières années d'exploitation.

VOIR AUSSI :