Sylvain Cossette s’ouvre sur sa rupture et sa réconciliation avec Andrée Watters

En février 2017, Sylvain Cossette et Andrée Watters annonçaient qu'ils se séparaient après environ dix ans de vie commune. Puis, quelques mois plus tard, nous apprenions que l'amour existe encore et que les deux chanteurs s'étaient finalement donnés une deuxième chance, et ils semblent filer le parfait bonheur depuis.

Sylvain Cossette, qui repartira en tournée cette année pour réinterpréter ses chansons préférées des années 80, s'est confié à cet égard dans le plus récent numéro du magazine 7 jours.

«Andrée et moi avons décidé que, pour un bon bout de temps, nous ne mélangerions pas amour et travail», confie le chanteur, dont les propos ont été recueillis par le site Monde de stars.

«Je suis très fier de ce qu'elle fait, mais on n'a plus envie de mélanger les affaires. Il n'est pas question de rentrer dans la business de l'autre. À un moment, le travail prenait trop de place dans notre couple, et cela a mené à une rupture. Maintenant, nous faisons les choses autrement, et ça va tellement bien!»

Sylvain Cossette présentera La Tournée 80s dans une trentaine de salles à travers le Québec dès l'automne 2018.

