Sondage Léger: Tim Hortons plus populaire que Starbucks, mais...

La chaîne de restaurants Tim Hortons, fondée en 1964, demeure très populaire auprès des Canadiens bien que l'offre de ce type de commerce ait considérablement augmenté au fil des années.

Un sondage de la firme Léger effectué auprès de 1567 répondants canadiens révèle que 78% des habitants du Canada préfèrent aller chez Tim Hortons plutôt que chez Starbucks.

Par contre, le coup de sonde a été effectué du 18 au 21 décembre 2017, soit environ deux semaines avant la crise à la suite de la réponse des franchisés ontariens à la hausse du salaire minimum en Ontario. Ce qui pourrait influencer les résultats si le sondage était réalisé de nouveau après la controverse. Lors de ce sondage de décembre, Léger a compilé que 77 % des Ontariens aimaient mieux Tim Hortons que Starbucks.

Rappelons que des propriétaires franchisés de la chaîne ont décidé de modifier les conditions de travail de leurs employés en retirant notamment les pauses rémunérées. Certains ont aussi réduit les avantages sociaux comme les assurances collectives en santé et en soins dentaires pour compenser la hausse du salaire minimum qui est passé de de 11,60 $ à 14 $ le 1er janvier.

Très populaire dans les Maritimes et chez les baby-boomers

Ce sondage nous apprend aussi que les provinces des Maritimes sont les plus grandes adeptes de Tim Hortons. Les quatre provinces formant les Maritimes préfèrent à 91% le restaurateur canadien plutôt que Starbucks.

Plus on se déplace vers l'ouest, plus la faveur des Canadiens pour Tim Hortons baisse. C'est ainsi que la Colombie-Britannique est la province dont le pourcentage de gens préférant Starbucks (35%) est le plus haut comparativement aux données recueillies dans les autres provinces. Cela peut peut-être s'expliquer par le fait que la chaîne américaine a été fondée à Seattle qui se trouve sur la Côte-Ouest américaine.

Starbucks étant plus aimé dans l'ouest que dans l'est du pays, cela fait en sorte que le pourcentage de Canadiens ayant le français comme langue maternelle qui préfèrent Tim Hortons (85%) est plus élevé que celui des Canadiens ayant l'anglais comme langue maternelle (77%). Du côté des répondants qui ont une autre langue maternelle, on constate qu'il y a une légère diminution (72%) bien que Tim Hortons surpasse largement Starbucks.

Le café de chez Tim Hortons semble plaire à toutes les générations. Néanmoins, ce sont les baby-boomers qui ont répondu plus massivement qu'ils préféraient Tim Hortons comparativement à Starbucks avec un pourcentage de 82%. Chez les milléniaux, 72% ont affirmé avoir un penchant pour le Tim Hortons au lieu du restaurateur américain.

Le sondage de Léger a été effectué auprès d'un échantillon représentatif de 1567 Canadiens avec une marge d'erreur de 2,5%.