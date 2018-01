12 bonnes raisons de choisir l’Université Laval

Véritable cité au cœur de la ville de Québec, le campus de l'Université Laval fourmille au quotidien de ses quelque 40 000 étudiants, de son personnel, de son corps enseignant, et de tous ceux qui y transitent pour s'adonner à une séance de natation, pour faire une visite à la bibliothèque ou pour profiter d'un environnement unique et propice aux études. L'Université Laval, c'est un milieu de vie dynamique et enrichissant, où les étudiants viennent bâtir leur avenir.

Animée par une culture de l'exigence, un esprit d'innovation et la recherche de l'excellence, l'Université Laval a, au fil des ans, formé et diplômé près de 280 000 personnes qui, chacune à leur façon, ont participé au progrès de la société en devenant des acteurs de changement au service de la collectivité.

Pas encore convaincu? Voici 12 raisons de la choisir.

01. Avec ses quelque 500 programmes touchant tous les domaines du savoir répartis dans 17 facultés, l'Université Laval offre une formation de qualité, diversifiée et adaptée à un monde en constante évolution pour vous permettre de concrétiser pleinement vos ambitions.

02. Vous souhaitez acquérir une formation pratique? Avec son approche axée sur l'expérience de terrain et son engagement actif dans son milieu, pas étonnant que l'Université Laval arrive deuxième rang canadien au niveau de la satisfaction des étudiants selon Maclean's.

03. Faites une différence dans la vie des gens! De la recherche sur le cerveau à la création en musicologie en passant par la lutte contre la violence conjugale, l'UL met à votre disposition des lieux d'études à la fine pointe de la technologie et se classe parmi les meilleurs centres de recherche universitaire au pays.

04. Quel est votre profil d'études? Donnez une plus-value à vos études en choisissant l'un des 5 profils d'études de 12 crédits menant à une mention sur votre diplôme : développement durable, distinction, entrepreneurial, international et recherche. Façonnez votre parcours universitaire en fonction de vos ambitions.

05. Envie de voir du pays et de vivre une expérience à l'international? L'UL offre des programmes de mobilité qui comportent plusieurs séjours et stages financés à l'étranger. Plus de 900 étudiants en bénéficient actuellement. Serez-vous du nombre?

06. Pas besoin de vous déplacer! La formation à distance de l'Université Laval propose plus de 900 cours en ligne et plus de 100 programmes.

07. Bienvenue dans une véritable cité dans la cité! Avec plus de 50 % de sa superficie en espaces naturels, vous entrez dans une oasis de verdure à quelques minutes du centre-ville de Québec, de son effervescence, de sa vie culturelle et d'une foule d'activités de plein air. Québec est résolument l'une des plus belles et vieilles villes d'Amérique du Nord et l'une des plus vieilles. De la vie urbaine aux stations de ski en passant par les lieux patrimoniaux, tout est à votre portée!

08. Le campus vibre aux pas de ses 42 500 étudiants. Malgré son étendue, il a su conserver son échelle humaine et son caractère convivial. Avec plus de 200 associations étudiantes, la vie y est dynamique. Pas de place pour l'ennui!

09. Vandry, Kruger, Apprentiss, LARC... Que sont-ils? Ce sont les noms de pavillons, de laboratoires et de centres de recherche à la fine pointe de la technologie qui font la fierté de l'Université Laval. Avec sa bibliothèque regroupant 4 millions de documents et l'Internet sans fil accessible sur tout le campus, l'Université est pleine de ressources!

10. L'expression « un esprit sain dans un corps sain » prend tout son sens après une séance d'entraînement au PEPS, le plus grand centre sportif de l'est du pays. Le sport est bien présent sur le campus. Vous aimez bouger pour le plaisir? Vous trouverez à coup sûr une activité et des installations qui sauront vous combler. Vous êtes un athlète de haut niveau? Grossissez les rangs du club d'élite le Rouge et Or, une source de fierté pour la région et un levier de motivation pour ceux qui le composent.

11. Le campus, c'est bien plus qu'un lieu d'études. C'est un milieu de vie regroupant des services et des produits de toutes sortes : clinique médicale, magasin de sport, garderie, restaurants, prêt de vélos, marché local, etc. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui?

12. Le DD, vous connaissez? Première université québécoise carboneutre ayant obtenu la certification «campus durable», l'UL accomplit des gestes concrets en développement durable pour contribuer au mieux-être collectif. Nos cafétérias offrent même des options végétaliennes!