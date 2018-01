Karym d'Occupation Double se moque encore de Karine

L'idylle entre les candidats d'Occupation Double Karym et Karine a peut-être été de courte durée, mais l'un des deux ne semble pas en être revenu encore. Un t-shirt mis en marché par Karym lance une flèche directe à son ancienne flamme.

Karine avait profité de l'émission consacrée à l'Heure de vérité pour mettre les points sur les «i» avec Karym qui l'avait délaissé pendant l'aventure pour une autre, Shany, avec qui il n'est d'ailleurs plus un couple.

Pendant l'altercation diffusée à la télé, Karym avait tenté d'interrompre Karine en lui disant : «Hey la grande». Ça n'était pas passé. Karine - les veines dans le cou - lui avait interdit de lui manquer de respect de la sorte. Plusieurs internautes ont donné raison à Karine sur ce point, d'autres l'ont trouvé très, voire trop, intense.

La citation désormais populaire qui a mis Karym dans l'eau chaude a été reprise par le principal intéressé sur des t-shirts. «Hey la grande» disponible en deux couleurs et toutes les grandeurs. Une façon de retourner le fer dans la plaie ou tout simplement de rire de la phrase controversée? Il n'a en tout cas pas fait l'unanimité.

Si le gagnant d'Occupation Double Bali, Adamo, a approuvé (et même porté) le t-shirt, des internautes ont vertement critiqué les deux ex-candidats masculins, jugeant la nouvelle pièce de leur garde-robe irrespectueuse et misogyne.

«Vraiment ordinaire. Cest juste prouver aux gens qu'il ne sait pas comment réagir adéquatement quand il n'a plus rien à dire», commente l'un d'eux.

Adamo a cru bon de répondre à ses détracteurs sous sa publication. Voici ce qu'il avait à dire :

«J'ai une chose à dire à tous ceux et celles qui me juge ou ´unfollow' suite à ce post. Si vous croyez vraiment que je suis irrespectueux, misogyne et ou whatever de négatif eh bien je suis probablement beaucoup plus déçu que vous l'êtes face à moi portant ce t-shirt. J'ai de la misère à comprendre à quel point vous pouvez juger quelqu'un aussi radicalement pour une chose aussi anodine que poster une photo avec un t-shirt « hey la grande » . Je suis bouche bée. Je suis d'accord que l'idée c'est pas l'idée de t-shirt du siècle, mais de là à me traiter de 'douchbag, misogyne, irrespectueux, ou simplement m'dire que j'ai changé depuis que j'ai gagné OD lol vous capotez bin raide! Je suis le même funny dude qui respecte tout lmonde et qui est capable de rire de tout et de rien. (...) Vous êtes beaucoup plus irrespectueux que je l'ai été en portant ce t-shirt-là! »

La publication d'Adamo a été retirée après la publication de ce texte (comme vous pouvez le voir ci-dessous).

