Catherine Zeta-Jones prend la défense de son mari Michael Douglas

L'actrice Catherine Zeta-Jones assure que son mari, Michael Douglas, appuie «à 110 %» le mouvement contre le harcèlement sexuel.

Plus tôt ce mois-ci, l'acteur a nié à l'avance des allégations non publiées voulant qu'il ait harcelé une employée et fait du tort à sa carrière, dans les années 1980. Il a admis avoir utilisé «un langage coloré», mais s'est dit fier de sa réputation et a assuré n'avoir aucun «squelette» dans le placard.

En promotion pour le film télévisé Cocaine Godmother, dimanche, à Pasadena, Catherine Zeta-Jones n'a pas précisément commenté les allégations. Elle a toutefois souligné que Michael Douglas est le mari et le fils d'actrices et qu'il a travaillé auprès de femmes pendant une bonne partie de sa vie.

Ses parents sont Kirk et Diana Douglas.

Catherine Zeta-Jones a applaudi son mari pour avoir répondu aux allégations d'une manière «claire et personnelle».

