12 frères et soeurs retrouvés attachés et affamés en Californie

Douze frères et soeurs dont des enfants ont été retrouvés attachés, certains avec des chaînes, affamés et sales dans un logement d'une petite ville de Californie et leurs parents ont été incarcérés pour torture, a indiqué lundi la police.

L'alerte a été donnée par une treizième victime âgée de 17 ans qui s'est échappée du logement situé à Perris, à deux heures au sud-est de Los Angeles. Elle est parvenue à appeler le numéro d'urgence 911 depuis un appareil portable retrouvé dans la maison.

L'adolescente, qui était "émaciée" et semblait n'avoir que dix ans selon le communiqué de presse de la police, "affirmait que ses douze frères et soeurs étaient retenus captifs à l'intérieur de la résidence par leurs parents, précisant que certains d'entre eux étaient attachés avec des chaînes et cadenas", selon le communiqué de la police.

Les agents ont ensuite contacté à leur résidence David Turpin et son épouse Louise, âgés de 57 et 49 ans respectivement. Plusieurs enfants ont été retrouvés enchainés à leur lit dans le noir et dans une odeur pestilentielle.

La police a initialement cru que les 12 personnes retrouvées, "mal-nourries et très sales", étaient toutes des mineures mais a ensuite réalisé que sept d'entre elles étaient adultes, âgées de 18 à 29 ans. Six des treize victimes (y compris l'adolescente qui a donné l'alerte) étaient des enfants dont le plus jeune n'avait que deux ans.

