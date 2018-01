Un rendez-vous avec Aziz Ansari aurait tourné au cauchemar pour une jeune femme

C'est sur le site web Babe qu'une jeune photographe s'est confiée sous le couvert de l'anonymat par rapport à son rendez-vous avec Aziz Ansari, qui aurait tourné au cauchemar.

La jeune femme de 23 ans, prénommée «Grace» pour préserver son anonymat, a rencontré Ansari aux Emmy Awards en 2017. Ils auraient parlé de photographie (la jeune femme est photographe) et flirté. Alors que Grace partait, l'humoriste aurait demandé le numéro de la jeune femme.

Après une semaine de message textes, ils auraient pris rendez-vous pour le lundi 25 septembre. Si la jeune fille était d'abord enthousiasmée de rencontrer Ansari, elle ne se doutait pas de la tournure de la soirée.

Grace et Aziz ont d'abord bu du vin blanc dans l'appartement de l'humoriste, et se sont ensuite rendus à Grand Banks, un bar à huître sur une goélette en bois sur la rivière Hudson. Alors qu'il y avait encore du vin dans leurs verres et dans la bouteille, Ansari a demandé la facture et a voulu partir rapidement.

Ils sont rentrés chez Ansari, et il n'aurait pas perdu de temps pour l'embrasser. Il aurait voulu prendre un condom quelques minutes après leur premier baiser. «C'est allé vraiment vite. Presque tout a été touché et fait à l'intérieur de 10 minutes, sauf pour la pénétration», raconte-t-elle à Babe.

L'humoriste aurait aussi insisté pour qu'elle touche son pénis, entre autres. «Je sais que je donnais des indices physiquement que je n'étais pas intéressée. Je ne pense pas que ça n'a pas été remarqué ou si oui, ça a été ignoré», se rappelle Grace.

Ansari voulait avoir des relations sexuelles avec elle, mais elle a refusé, lui disant que ça irait à la prochaine fois. L'humoriste lui a ensuite servi un autre verre de vin et lui a demandé si ce verre compterait pour un deuxième rendez-vous.

Grace s'est excusée à la salle de bains, est revenue et a expliqué à Ansari qu'elle ne veut pas se sentir forcée, et il a semblé comprendre.

Cependant, quelques moments après, il l'aurait forcée à lui faire une fellation et qu'elle l'aurait fait parce qu'elle se sentait sous pression. L'humoriste se serait encore essayé sur elle par la suite.

C'est finalement après, quand ils s'étaient rhabillés et qu'ils étaient assis sur le sofa pour écouter Seinfeld que Grace a réalisé à qu'elle point elle se sentait violée. Elle a commandé un Uber et dit avoir pleuré jusqu'à son retour à la maison.

Grace a même pris des captures d'écran d'une conversation qu'elle a eu par messages texte avec Ansari suite à leur rendez-vous.

Aziz Ansari n'a pas encore répondu aux allégations.

Rappelons que lors des Golden Globes 2018, Aziz Ansari portait une épingle Time's Up, un détail qui ne passe pas inaperçu suite à ce témoignage.

Master of Thrones #GoldenGlobes Une publication partagée par Master of None (@masterofnone) le 7 Janv. 2018 à 11 :18 PST

