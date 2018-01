Plusieurs personnalités pleurent le père Emmett Jones

Le fondateur de l'organisme "Dans la rue", le père Emmett Jones ou le "père Pops" est décédé dans la nuit de dimanche. Ce Montréalais important aura marqué plusieurs jeunes de la rue à travers le temps.

Plusieurs personnalités lui ont rendu hommage, dimanche:

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

"Mes sincères condoléances à la famille et aux proches du Père Emmett Johns. "Pops", comme tout le monde l'appelait, a fondé en 1988 l'organisme ?_danslarue qui vient en aide aux jeunes sans-abri ou en situation précaire. Merci pour tout."

Valérie Plante, mairesse de Montréal:

"C'est avec tristesse que j'accueille la nouvelle du décès de Pops. Un géant montréalais de la solidarité et de l'entraide vient de nous quitter. Mes pensées accompagnent sa famille et ses proches et tous ceux et celles qu'il a aidés au fil des ans. Merci pour tout."

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique

"Toutes mes sympathies aux proches du père Emmett Johns! Merci pour votre dévouement et vos actions pour le Québec."

Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

"Triste nouvelle. Merci au Père Emmett Johns pour son dévouement et son engagement envers ceux et celles qui vivent dans la rue."

Jean-François Lisée, chef du Parti québécois:

"Affectueusement appelé 'Pops', le père Emmett Johns a consacré sa vie a offrir réconfort et dignité aux itinérants de Montréal. Il est, pour tout le Québec, un modèle de compassion et d'engagement."

François Legault, chef de la Coalition avenir Québec:

"Un homme exceptionnel qui a aidé des milliers de jeunes. Merci Pops."

Mélanie Joly, ministre fédérale du Patrimoine:

"Bien triste nouvelle aujourd'hui. Le fondateur de Dans la rue, le père Emmett Johns " Pops " est décédé. Mes pensées vont vers sa famille et ses proches, mais aussi tous ceux et celles qui ont connu son immense générosité. Merci d'avoir aidé tant de gens dans le besoin."

Lionel Perez, chef de l'opposition officielle au conseil municipal de Montréal:

"C'est avec tristesse que j'apprends du décès du Père Emmett Johns, Pops comme nous l'appelons tous. Mes pensées sont avec sa famille".

Dorothy Alexandre, président du Conseil des Montréalaises:

"Le père Emmett Johns 'Pops' est décédé. Il a trouvé sa mission de vie à 60 ans. Son héritage est quant à lui indélébile. Courage à toutes celles et à tous ceux qui sont affectés par son départ."

