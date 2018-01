Nue, Emily Ratajkowski rejoue « La naissance de Vénus »

A défaut d'être née au XVe siècle et d'avoir pu inspirer le célèbre peintre Sandro Botticelli, Emily Ratajkowski a tenu à apporter sa contribution au monde de l'art.

Samedi 13 janvier, la mannequin a posté une photo d'elle totalement nue, les seins couverts par ses cheveux et les mains croisées devant ses parties les plus intimes. "La naissance de Venus", a-t-elle simplement légendée, dans une référence explicite au célèbre tableau du peintre italien.

On sait peu de choses de ce tableau, devenu aujourd'hui l'un des plus célèbres de la Renaissance italienne: son commanditaire, comme la date précise de sa réalisation (estimée aux alentours de 1484) restent en effet un mystère. L'oeuvre s'inspire de la mythologie greco-romaine, et retrace la naissance de Vénus (déesse de l'amour et de la féminité, connue également sous le nom d'Aphrodite dans la mythologie grecque), sortie des eaux et poussée sur une île grâce au souffle de Zéphyr, personnification du vent, comme le poète Homère en fait la description dans le recueil "Hymnes homériques" qui lui est attribué.

Le tableau de Boticelli est aujourd'hui exposé au musée des Offices de Florence.

