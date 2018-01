Dimanche matin, Mariana Mazza a publié une vidéo sur Instagram où on la voit danser sur la chanson Makeba de Jain. On voit l'humoriste de dos vêtue de sous vêtements se trémousser sur la musique entraînante, et c'est énergisant à souhait!

Makeba dominical. @jainmusic @undz Une publication partagée par Mariana Mazza (@marianacherie) le 14 Janv. 2018 à 8 :37 PST

La vidéo qui a été publiée dimanche matin a déjà été vue plus de 21 000 fois. Non seulement Mariana semble avoir commencé sa journée en beauté, mais elle nous encourage à faire de même et à se trémousser un peu!