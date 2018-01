Le programme des «Dreamers» est «probablement mort», dit Trump

Le président américain Donald Trump affirme que le programme des «Dreamers», qui protège de la déportation des immigrants arrivés aux États-Unis de façon irrégulière alors qu'ils étaient enfants, est «probablement mort».

M. Trump a écrit, dimanche, sur Twitter, que les «démocrates n'en voulaient pas vraiment».

DACA is probably dead because the Democrats don't really want it, they just want to talk and take desperately needed money away from our Military.