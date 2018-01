Le préquel d'Harry Potter "Voldemort: les origines de l'héritier" écrit par les fans est sorti

On sait bien peu de choses sur Tom Elvis Jedusor, alias Lord Voldemort dans "Harry Potter". Et c'est sans doute pour remédier à ce manque que deux fans de la saga de J.K. Rowling ont écrit l'histoire de celui qui est devenu le Seigneur des Ténèbres, dans un film non officiel, disponible dès ce samedi 13 janvier.

Le film, qui dure un peu moins d'une heure, a été mis en ligne à 21h (heure française) sur la chaîne YouTube de la maison de production indépendante Tryangle Film.

"Nous nous sommes demandés 'Qu'est ce qui a fait que Tom Jedusor est devenu Voldemort? Que s'est-il passé pendant toutes ses années et que s'est-il vraiment passé à Poudlard quand il y est revenu?", confiait à Polygon en mai 2017 Gianmarie Pezzato, un des deux auteurs du préquel. "Il y a quelques indices dans les livres qui n'ont pas été transposés à l'écran, mais beaucoup de choses restent inconnues. C'est ce que notre histoire veut raconter: l'avènement du Seigneur des Ténèbres avant Harry Potter et sa première défaite."

Et l'auteur du préquel n'est visiblement pas le seul à se poser des questions. La bande-annonce du film, mise en ligne un mois avant sa sortie, a été vue plus d'un million de fois. Quant au film lui-même, moins de 30 minutes après sa sortie, il comptabilisait déjà plus de 100 000 vues au compteur, tandis que sur Twitter, les fans du monde entier ne cachaient pas leur excitation.

Pour un fanfilm, Voldemort: Origins of the Heir est super bien réalisé ! Ça donne envie de replonger dans l'univers HP ! — Nico (@nicoosgr) 13 janvier 2018

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.