Ce Boeing rate son atterrissage et finit sur une falaise

Si 2017 fut l'année la plus sûre de tous les temps pour le transport aérien, les spécialistes s'accordent pour dire que le risque zéro ne peut exister. C'est ce que montre la sortie de piste d'un Boeing 737, samedi 13 janvier vers 22 heures à l'aéroport régional de Trabzon en Turquie.

Les pilotes de la compagnie Pegasus, qui venaient d'effectuer la liaison entre Ankara et la ville située au nord du pays, n'ont pas pu retenir leur appareil, qui a dérapé sur le bitume avant de terminer sa course au bord d'une falaise, à deux pas de la mer Noire, comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous.

Pegasus Airlines skidded out of the runway at Trabzon Airport. New photos in daylight shows Boeing 737 next to the sea. Photos from different Turkish media. pic.twitter.com/KB4hAZiIE9