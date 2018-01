La déclaration de Gigi Hadid à Zayn Malik pour son anniversaire

Gigi Hadid est amoureuse, et elle ne s'en cache pas. Pour l'anniversaire de son petit-ami Zayn Malik le vendredi 12 janvier, la mannequin a partagé sur Instagram plusieurs moments complices avec l'ex-chanteur de One Direction.

"J'aime cet homme plus que les mots ne peuvent l'exprimer et sa façon d'être et de toujours faire de son mieux tous les jours m'inspirent. Je te souhaite le plus joyeux des anniversaires et une merveilleuse vingt-cinquième année! Je suis fière d'être à tes côtés", a publié la jeune femme.

Alors que les deux jeunes gens sont en couple depuis plusieurs années, les rumeurs sur un éventuel mariage se sont multipliées fin décembre. Interrogé à ce sujet par US Magazine, la mère de la jeune fille, Yolanda Hadid a confié que la décision leur appartenait. "Ils sont magnifiques ensemble et, vous savez, ça ne tient qu'à eux. C'est leur histoire. Je suis là pour apporter mon soutien peu importe leurs choix. Et vous savez, ils sont très jeunes", a déclaré l'ancien mannequin.

À voir aussi: