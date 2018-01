Allégations d'agressions sexuelles: Ashley Judd félicite la réaction de James Franco

Depuis l'éruption du mouvement #MoiAussi, Ashley Judd s'est positionnée comme une activiste particulièrement impliquée.

Cependant, lors d'une entrevue avec Stephen Sackur à l'émission HARDtalk, Judd a causé la controverse en soutenant James Franco. «Je pense que ce que James a dit est formidable», a-t-elle dit. «Et je pense qu'on se comporte tous, à un certain niveau, inconsciemment, et qu'on a fait des choses qui ont été insensibles, inappropriées, sans nécessairement comprendre ce qu'elles étaient. Nous avons tous fonctionné avec de la surdité de perception, et j'aime cette culpabilité, et nous devons avoir la justice réparatrice.»

Rappelons que James Franco a dit que les allégations d'agressions sexuelles portées contre lui n'étaient pas exactes.

«Je n'ai pas lu les accusations. J'en ai entendu parler», avait-il révélé à Stephen Colbert lors de l'émission de ce dernier, The Late Show with Stephen Colbert. «Les choses que j'ai entendues qui étaient sur Twitter ne sont pas exactes mais je soutiens complètement les gens qui parlent et qui peuvent avoir une voix parce qu'ils n'avaient pas de voix pendant longtemps. Donc je ne veux pas les faire taire de quelconque façon», avait-il dit.

