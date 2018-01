Après une controverse, Mark Wahlberg accepte de verser son cachet à Time's Up

Mark Wahlberg remettra le généreux cachet qu'il avait engrangé pour refaire le tournage du film "All the Money in the World" à la grande campagne pour défendre les victimes d'inconduite sexuelle, Time's Up.

Dans une déclaration partagée sur les réseaux sociaux, samedi, l'acteur a écrit qu'il ferait un don de 1,5 million $ US (près de 1,9 million $ CAN) au nom de sa collègue, Michelle Williams, qui aurait été payée moins de 1000 $ US (environ 1250 $ CAN) pour le nouveau tournage.

L'agence William Morris Endeavor, qui représente les deux acteurs, a aussi annoncé qu'elle verserait à la campagne 500 000 $ US (625 200 $ CAN), aussi au nom de Mme Williams.

M. Walhberg a ajouté dans son message qu'il "appuyait à 100 pour cent la lutte pour un salaire équitable".

Dix jours supplémentaires de tournage ont été nécessaires pour que l'acteur Christopher Plummer remplace Kevin Spacey dans les scènes. Ce dernier avait été exclu du film après avoir été accusé d'inconduite sexuelle par plusieurs personnes.

Christopher Plummer et Michelle Williams ont tous deux reçu une nomination aux Golden Globes pour leur performance dans le film intitulé "Tout l'argent du monde" dans sa version française.

Michelle Williams n'avait pas exprimé de commentaires au moment d'écrire ces lignes, samedi.

