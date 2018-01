9 façons de déstresser en famille en 2018

Avec de la marmaille, des stress supplémentaires s'ajoutent au quotidien, tels que préparer le souper, reconduire les enfants à leurs cours de natation, faire l'épicerie avant de rentrer, et plus encore.

Le stress constant peut nous empêcher d'apprécier notre vie familiale et a plusieurs effets négatifs sur la santé.

Voici quelques idées à essayer pour enlever du stress à votre vie familiale cette année.

Allouez plus de temps

Un des plus gros facteurs de stress est d'être constamment en retard. Acceptez le fait que la vie avec des enfants bouge plus lentement. Doublez la période de temps que vous pensez que ça va vous prendre et arrivez 20 minutes à l'avance.

Déléguez plus de responsabilités aux enfants

Demandez aux enfants de vous aider avec les tâches ménagères et de gérer leurs propres responsabilités. Non seulement vos niveaux de stress vont descendre, mais vos enfants vont apprendre des compétences pratiques qui leur serviront tout au long de leur vie.

Baissez vos critères

Avoir des standards élevés met de la pression sur tout le monde. Essayer d'apprécier la vie comme elle est et pratiquez une attitude positive. Ce n'est pas la fin du monde si quelques Cheerios tombent sur le plancher.

Apprenez à dire «non»

Tout le monde veut votre temps. Apprenez à dire «non» gracieusement quand les gens vous demandent de joindre un comité, de les aider à une vente de gâteaux, ou de recevoir à la maison. Apprenez à dire non à vos enfants lorsqu'ils vous demandent de les reconduire à la maison de leur ami, ou de joindre une autre activité parascolaire qui prend aussi de votre temps.

Établissez des routines et des rituels

Trouvez des routines intelligentes qui sont efficaces et gardez-les.

Par exemple, vider le lave-vaisselle pendant que le café infuse, ou porter le nettoyage à sec au même moment à chaque semaine. Trouvez ce qui fonctionne pour vous et tenez-vous y.

Créez un tiroir de réserves pour les imprévus

Que ce soit pour un projet d'école, un anniversaire d'ami ou un souper de dernière minute, c'est pratique d'avoir un tiroir rempli de matériel comme des fournitures d'art, des sacs cadeaux, des cadeaux, des cartes de fête ou des bâtonnets de colle.

Dormez davantage

Si vous n'avez pas de patience quand vous êtes stressé, la meilleure antidote est de dormir davantage.

Si vous et vos enfants pouvez vous couchez plus tôt, vous aurez plus de patience les uns pour les autres et une meilleure attitude pour faire face aux petits défis du quotidien.

Utilisez des listes, des calendriers et des rencontres

Investissez dans un gros calendrier mural et utilisez des listes de choses à faire pour éviter de garder tous les petits détails dans votre tête. Écrivez-les sur un calendrier ou sur une liste.

L'application Wunderlist est pratique parce que vous pouvez partager des listes et des tâches avec d'autres membres de la famille.

Les rencontres de famille hebdomadaires pour revoir les horaires et les obligations de tous va aider tout le monde à planifier la semaine suivante.

Prenez le temps de rire et de jouer ensemble

Il n'y a rien qui enlève le stress comme de rire avec votre famille. Pensez à incorporer plus de jeux dans le quotidien, comme des jeux de société ou du karaoké, par exemple.

Finalement, il est important de se rappeler qu'il va y avoir du chaos et d'être gentil, doux et compatissant envers vous-même.

