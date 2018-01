Une chaîne de salle de sport américaine interdit les nouvelles télévisées sur ses écrans

Une chaîne de salles de sport a décidé de retirer les chaînes diffusant les nouvelles télévisées sur ses écrans à partir du mois de janvier aux États-Unis.

Life Time, qui possède 130 gyms à travers le pays, prévoit retirer entre autres des postes comme CNN, Fox News et MSNBC.

« La décision a été prise en fonction de nombreuses demandes de membres reçues à travers le pays, de notre philosophie globale de vie saine et de notre engagement à fournir des environnements axés sur la famille sans contenu polarisant ou politiquement chargé », explique la porte-parole Natalie Bushaw au New York Times.

Les télévisions continueront de diffuser les nouvelles locales. Des postes comme USA, A & E, Discovery et HGTV, en plus des chaînes locales et d'ESPN seront dorénavant présentées, selon le Time.

Certains membres ont salué la suppression de ce qu'ils ont qualifié de source de «négativité», et ont remercié Life Time. Beaucoup d'autres ont exprimé leur colère et ont accusé la compagnie de censure, rapporte le New York Times.

Selon le Washington Post, de nombreuses études ont mis en lumière un lien entre le visionnement des nouvelles télévisuelles et l'humeur. Une étude publiée dans le Harvard Business Review a révélé que les personnes regardant seulement trois minutes de mauvaises nouvelles le matin avaient 27% plus de chances de trouver leur journée insatisfaisante six à huit heures plus tard.

