Les grandes chaînes de café ou de restauration utilisent sans surprise certains additifs pour servir à ses clients les plus beaux produits possible. Mais Second Cup a, elle, décidé de réduire la liste d'ingrédients de plusieurs de ses boissons.

Colorants, arômes artificiels, agents de conservation, sirop de glucose à haute teneur en fructose n'auront plus leur place dans 25 boissons de la chaîne, soit 70% de celles figurant au menu. L'entreprise dit s'être assurée que les changements n'altèrent en rien le goût de ses produits.

Parmi les breuvages qui auront l'«étiquette nette», on compte : cafés infusés non aromatisés, cafés latte, cappuccinos, smoothies, ainsi que des déclinaisons de boissons spécifiques comme le chocolat chaud classique, le chocolat chaud blanc, le vanillatte et le moccaccino. Ils pourront être identifiés par un symbole apposé sur les panneaux de menu des établissements Second Cup.

L'entreprise - qui a pris connaissance de l'importance accordée par les Québécois aux qualités nutritionels et aux listes d'ingrédients simplifiées - prend le pas sur les autres autres chaînes en devenant le premier géant de l'industrie du café à opter pour l'«étiquette nette» chez nous.

Tous les cafés de la bannière sont sinon certifiés Rainforest Alliance, équitables et (ou) biologiques.

VOIR AUSSI :