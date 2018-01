Les phénomènes climatiques seront encore plus violents

Prédire exactement où et quand des conditions climatiques extrêmes s'abattront est une tâche difficile, voire impossible. Toutefois, comme le rappelle le directeur général de l'organisme Environmental Defence Canada, Tim Gray, une chose est sûre: de tels phénomènes météorologiques vont continuer de se produire.

M. Gray prévoit que ces phénomènes seront, cette année, encore plus nombreux et plus violents qu'en 2017.

Pourtant, 2017 n'a pas été un jardin de roses. Des températures records et le temps sec dans l'Ouest canadien ont alimenté la pire période de feux de forêt de l'histoire de la Colombie-Britannique. Pendant ce temps, le soleil brillait par son absence dans le centre du pays.

Les États-Unis ont été frappés par de puissants ouragans. L'Europe a souffert de vagues de chaleur qui ont provoqué des feux de forêt et causé l'annulation de la saison de ski d'été en Italie et en Autriche, une première en 90 ans. L'Australie a subi sa troisième année la plus chaude de son histoire en 2017.

La Swiss Reinsurance Company dit que le coût des dégâts provoqués par les désastres naturels en 2017 atteindra 130 milliards $ US, plus du double de la moyenne des 10 années précédentes (58 milliards $ US).

Les gaz à effet de serre comme le carbone et le méthane se retrouvent dans l'atmosphère terrestre où ils emprisonnent une certaine quantité d'énergie thermique, laquelle influence les conditions climatiques, explique M. Gray. La formule est simple: plus l'atmosphère renferme de l'énergie thermique, plus graves seront les conditions météorologiques. Et comme la quantité de carbone dans l'atmosphère croît d'année en année...

M. Gray souligne que la récente vague de froid qui a frappé l'Amérique du Nord est un signe de l'existence du réchauffement climatique.

Les changements climatiques ne signifient pas que les Canadiens pourront faire des barbecues dans leurs cours en février, ajoute-t-il. Les phénomènes climatiques du passé sont chamboulés. Les courants-jets se déplacent plus rapidement, laissant les climats plus propices aux changements soudains et aux conditions extrêmes.