Karine Vanasse: la petite histoire de son imitation de Lady Gaga à «En direct de l’univers»

Plusieurs ont été charmés par la prestation de Karine Vanasse dans l'édition d'En direct de l'univers du Jour de l'An, le 31 décembre dernier.

La comédienne a alors interprété Born This Way, un succès de Lady Gaga, pour sa grande amie Mariana Mazza. La présence de Karine Vanasse à l'émission de fin d'année avait bien sûr été gardée secrète jusqu'à l'enregistrement, puis jusqu'à la diffusion, et la surprise a été aussi grande pour le public que pour Mariana, qui réagi avec éclat en apercevant sa complice se trémousser sous les projecteurs, à l'aise comme un poisson dans l'eau.

Rencontrée jeudi sur le tapis rouge de Blue Moon III, qu'on peut dès maintenant visionner sur Club illico, Karine Vanasse a raconté qu'elle aurait à l'origine voulu participer au rendez-vous d'En direct de l'univers exclusivement consacré à Mariana Mazza, en septembre dernier. Mais des ennuis de santé et un horaire chargé l'en avaient alors empêchée.

«Vous dire à quel point j'étais déçue!, s'est exclamé l'actrice. Je pense que France Beaudoin le savait. C'a vraiment été ma déception de 2017, d'avoir manqué cette opportunité de surprendre mon amie, de lui faire plaisir. Je savais qu'elle aurait aimé ça.»

«Quand ils m'ont rappelée pour me dire qu'elle revenait comme invitée spéciale pour le temps des Fêtes, et qu'ils m'ont demandé si je voulais faire quelque chose, j'ai dit : «Oui! N'importe quoi!» Je n'avais pas le temps de me préparer, mais je m'en foutais, ce n'était pas grave, c'était plus important d'être là pour elle que d'avoir deux semaines pour me préparer vocalement et faire une plus grosse performance. Je voulais être là pour elle, et sa réaction valait le coup. Elle était vraiment contente!», a ajouté Karine Vanasse, un grand sourire aux lèvres.

C'est simplement parce que Mariana Mazza aime beaucoup Lady Gaga que Karine Vanasse a choisi d'imiter la star lors de ce numéro unique.

«Et c'est une chanson qui lui va bien», a-t-elle souligné.

Bébé s'en vient

Actuellement enceinte de six mois et demi d'un petit garçon, Karine Vanasse n'a que très peu parlé de sa grossesse aux journalistes, jeudi, si ce n'est pour blaguer rapidement que son état commence à lui causer de l'inconfort.

«C'est la période où on ne dort pas bien, où on prend plein de coussins pour essayer de trouver une position confortable qui n'arrive jamais», a-t-elle rigolé.

La future maman n'a également pas beaucoup élaboré sur ses projets professionnels post-congé de maternité. La deuxième saison deCardinal, dont elle partage la vedette avec Billy Campbell, vient de prendre l'antenne à CTV et Super Écran, et la troisième est également déjà tournée et sera diffusée dans quelques mois.

Karine Vanasse a en outre terminé le tournage du film de Guy Édoin, Malek (qui devait à l'origine s'intituler Mr. Roach). Après une année 2017 chargée, les contrats se sont donc espacés au bon moment pour lui permettre de vivre pleinement l'aventure de la maternité.

Rappelons que l'artiste a brièvement présenté au public son conjoint, Hugues, dans une publication sur son compte Instagram, en novembre, en annonçant sa grossesse.

«Je suis habituée d'enchaîner les projets, de me lancer dans des nouveaux défis, mais là, il y a une partie que je ne contrôle pas, et je dois accueillir ça avec ouverture», a souri Karine Vanasse en faisant allusion au bébé qu'elle attend.

«Mais j'ai quand même beaucoup travaillé l'année dernière. Beaucoup de projets sortaient cette année, ce qui fait en sorte que je ne «disparaitrai» pas», a-t-elle mentionné, la mine radieuse.