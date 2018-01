L’histoire tragique de Joleil Campeau à Canal D

Canal D présente, ce vendredi, 12 janvier, à 21h, le docu-fiction Joleil Campeau : Mon histoire, qui reconstitue le triste récit de la petite Joleil Campeau, agressée sexuellement, puis assassinée par noyade, le 12 juin 1995, à Auteuil, un quartier de Laval.

La fillette avait alors neuf ans. Ce n'est qu'en mars 2014 que son meurtrier, Éric Daudelin, a été reconnu coupable et a écopé d'une peine de prison à vie.

Dans Joleil Campeau: Mon histoire, le réalisateur Loïc Guyot relate la tragique expérience de la famille Campeau, de la disparition de la petite jusqu'à la condamnation d'Éric Daudelin, sur une période de 20 ans.

On y expose comment le dossier de Joleil Campeau a pu être rouvert à la fin des années 2000, à la suite d'avancées scientifiques qui ont permis au Service de police de Laval d'établir une preuve importante, et d'obtenir des aveux de Daudelin en 2011.

Grâce à l'apport des comédiens Ève Duranceau, Martin Dubreuil, Maxime de Cotret, Pierre-Xavier Martel, Deano Clavet et Rebecca Miville-Deschênes, le docu-fiction met en scène, avec des dialogues, quelques moments importants de toute cette sombre affaire.

Joleil Campeau: Mon histoire donne aussi la parole à Donna Sénécal, la mère de Joleil, à Martin Saillant, enquêteur aux crimes majeurs du Service de police de Laval, et à Léo Lavergne, spécialiste en biologie judiciaire. L'émission est présentée comme si Joleil Campeau narrait elle-même sa propre histoire, en voix hors-champ.

Il sera question du cas Joleil Campeau et du docu-fiction produit par Anémone Films (Tabous et interdits, Rapides et millionnaires, Les petits miracles, Papa Gil, Koriass: Revenir de loin) à Tout le monde en parle, dimanche, à 20h, à Radio-Canada, avec Donna Sénécal et Léo Lavergne.

D'ici là, Canal D diffuse Joleil Campeau: Mon histoire ce soir, vendredi 12 janvier, à 21h. En rediffusion le dimanche 14 janvier, à 4h et 23h, le mardi 16 janvier à 4h et le jeudi 18 janvier à minuit.

