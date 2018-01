Vidéotron n’offrira plus la chaîne AMC

Vidéotron a confirmé jeudi matin la nouvelle qui circulait depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et qui en a déçu plusieurs : dès le 12 février, la compagnie retirera la chaîne américaine AMC de son offre de câblodistribution.

Les abonnés à Vidéotron devront ainsi se passer de The Walking Dead, Better Call Saul, Fear The Walking Dead, Preacher, The Son et autres séries populaires propulsées par AMC, qui, dans le passé, avait aussi offert Breaking Bad, The Killing, Mad Men et The Prisoner, notamment.

Vidéotron a invoqué les coûts élevés d'AMC pour justifier sa décision, maintenant du même souffle que la demande de ses clients était beaucoup moins forte envers AMC, depuis un an, qu'auparavant.

«Bien que nous souhaitions maintenir la distribution d'AMC, nous sommes dans l'impossibilité d'accéder aux demandes financières de la chaîne», a laissé savoir Vidéotron dans une déclaration officielle.

«Comme nous opérons dans un marché régional et non national, il est difficile pour Vidéotron d'accéder aux nombreuses demandes et exigences financières d'AMC. De plus, selon nos observations, l'écoute de la chaîne AMC est en baisse depuis la dernière année.»

«La priorité de Vidéotron demeure d'offrir un vaste choix de chaînes pouvant répondre aux goûts et aux besoins d'un maximum de clients. Avec plus de 336 chaînes, l'entreprise demeure très compétitive en ce sens sur le marché québécois. Au besoin, une prise en charge personnalisée de chaque client sera effectuée en fonction de sa situation particulière. Les clients qui ont des questions sont priés de communiquer avec le service à la clientèle de Vidéotron», a conclu l'entreprise.

