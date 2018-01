Les 22 films français à surveiller en 2018

En 2018, le cinéma français offrira une panoplie de longs métrages à voir en salle. Parmi eux, les nouveaux films de Dany Boon, Arnaud Desplechin et Abdellatif Kechiche. Le HuffPost Québec vous a sélectionné les 22 productions hexagonales les plus attendues de l'année.

L'APPARITION

Jacques (Vincent Lindon) est journaliste. Sa réputation attire l'attention du Vatican qui l'engage pour une mission très particulière : faire partie d'un comité chargé d'enquêter sur la véracité d'une sainte apparition dans une petite localité française. Confronté à des opinions opposées, le reporter va progressivement découvrir les motivations cachées et les pressions à l'œuvre bouleversant ses propres certitudes.

L'ATELIER

Sélectionné à Cannes en 2017 dans la section Un certain regard où il a fait sensation, le film de Laurent Cantet (gagnant de la Palme d'or pour Entre les murs) fait le portrait d'une jeunesse à la dérive à travers les tentatives d'insertion de plusieurs adolescents en difficulté. Marina Foïs y interprète une auteure qui tente de les aider à écrire un roman noir.

LE BRIO

Une étudiante originaire de la banlieue populaire de Paris s'inscrit dans une prestigieuse université afin de devenir avocate. Elle se retrouve confrontée à un enseignant bourru et empli de préjugés. Dans la peau du professeur connu pour ses provocations et ses dérapages, Daniel Auteuil crève l'écran.

LA CH'TITE FAMILLE

Issu d'une famille ouvrière du Nord, un designer à la mode à Paris cache honteusement ses origines prolétaires. Dix ans après le succès de Bienvenue chez les Ch'tis, l'acteur et réalisateur Dany Boon reprend du service.

LES GARDIENNES

Avec pour décor la ruralité brute du siècle dernier, Xavier Beauvois offre une œuvre d'une beauté à couper le souffle, un véritable hommage au courage des femmes piégées par les horreurs de la Grande Guerre. À l'affiche, Nathalie Baye et Laura Smet.

LA CONFESSION

Sous l'Occupation allemande, dans une ville française, l'arrivée d'un nouveau prêtre suscite l'intérêt de toutes les femmes... Barny, jeune demoiselle communiste et athée, ne saurait cependant être plus indifférente. Avec Romain Duris et Marina Vacth.

EN ATTENDANT LES HIRONDELLES

Karim Moussaoui tire le portrait de l'Algérie contemporaine via les destins d'hommes et de femmes désenchantés par la vie. Trois histoires qui se télescopent.

LES FANTÔMES D'ISMAËL

À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d'un cinéaste est chamboulée par la réapparition d'un amour disparu. Un film signé Arnaud Desplechin mettant en vedette Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg et Louis Garrel.

LE REDOUTABLE

On retrouve Louis Garrel, presque méconnaissable dans les habits de Jean-Luc Godard. L'oscarisé Michel Hazanavicius (The Artist) se penche sur l'une des figures de proue de la Nouvelle Vague. L'œuvre s'intéresse à l'année 1968 où le réalisateur suisse se déclare partisan d'un cinéma social, tout cela pendant les célèbres révoltes de la jeunesse française.

GAUGUIN

1891. Gauguin s'exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en homme libre, en sauvage, loin des codes moraux, politiques et esthétiques de l'Europe civilisée. Il s'enfonce dans la jungle, bravant la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y rencontrera Tehura, qui deviendra sa femme, et le sujet de ses plus grandes toiles. Dans la peau du peintre génial, l'acteur Vincent Cassel.

LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES

Un long métrage d'animation de Benjamin Renner et Patrick Imbert au charme indéniable. Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un renard qui se prend pour une poule, un lapin qui fait la cigogne et un canard qui veut remplacer le Père Noël. Tout un programme!

JALOUSE

Stéphane Foenkinos filme une Karin Viard au sommet de son art. Le récit s'attarde sur une professeure de lettres divorcée qui passe quasiment du jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa fille de 18 ans, son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage. Entre comédie grinçante et suspense psychologique.

LOLA PATER

Aucun rôle ne lui semble impossible. La grande Fanny Ardant incarne ici un homme devenu femme. Un fils à la recherche de son père, une transsexuelle prénommée Lola, point de départ audacieux pour une œuvre sensuelle et douce baignée par les couleurs chaudes de la Méditerranée.

M

Pour ses premiers pas derrière la caméra, Sara Forestier frappe fort avec cette réflexion puissante sur l'incommunicabilité. Lila est bègue et elle s'est réfugiée dans le silence. Son existence chavire lorsqu'elle rencontre Mo, un jeune homme charismatique, en manque d'adrénaline. Ces deux-là ne tardent pas à tomber fou amoureux, mais lorsque Lila découvre que Mo cache aussi des secrets, alors tout dérape.

MEKTOUB, MY LOVE: CANTO UNO

Dans les années 1980, l'été d'un adolescent de quinze ans. Cette nouvelle proposition d'Abdellatif Kechiche (Palme d'or avec La vie d'Adèle) a ravi les critiques lors de sa présentation à la dernière Mostra de Venise.

MON GARÇON

Passionné par son métier, Julien voyage énormément à l'étranger. Ce manque de présence a fait exploser son couple quelques années auparavant. Lors d'une escale en France, il découvre sur son répondeur un message de son ex-femme en larmes : leur petit garçon de sept ans a disparu lors d'un bivouac en montagne avec sa classe. Julien se précipite à sa recherche et rien ne pourra l'arrêter.

NORMANDIE NUE

Tout commence sous le signe de la crise dans les campagnes. Le cours de la viande s'effondre, le lait est vendu à perte et les éleveurs n'ont parfois d'autre recours que la corde accrochée à la poutre de la grange. Le maire d'un petit village n'est pas du genre à se laisser abattre et est bien décidé à sauver son patelin. Sa rencontre fortuite avec un grand photographe conceptuel viendra bousculer le fil des événements.

PLONGER

L'amour passionné réserve souvent son lot de surprises. Sorte de Grand bleu version érotique, la proposition sulfureuse de la comédienne-réalisatrice Mélanie Laurent parle d'une idylle impossible entre deux âmes que tout sépare. Un couple aux antipodes joué par Gilles Lellouche et Maria Valverde.

LA PROMESSE DE L'AUBE

Adaptation romanesque du grand livre de Romain Gary alias Emile Ajar, le biopic est porté par les présences de Pierre Niney et Charlotte Gainsbourg, un duo d'acteurs formidables. De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu'à ses exploits d'aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre Mondiale, la vie extraordinaire de Romain Gary.

CHERCHEZ LA FEMME

Comédie absurde qui se moque allègrement des intégristes au cœur d'un trio amoureux hilarant. Le premier long-métrage de fiction de la réalisatrice Sou Abadi aborde avec audace la liberté. On rit beaucoup.

RODIN

Le sculpteur Rodin sous les traits de Vincent Lindon. Production luxueuse et austère habitée par la passion d'un acteur entièrement dévoué pour son personnage plus grand que nature. Fresque historique passionnante sur les gestes nerveux d'un artiste créateur bourré d'émotion et de sueur.

UNE FAMILLE SYRIENNE

Dans la Syrie en guerre, d'innombrables familles sont restées piégées par les bombardements. Parmi elles, une mère et ses enfants tiennent bon, cachés dans leur appartement. Courageusement, ils s'organisent au jour le jour pour continuer à vivre malgré les pénuries et le danger, et, par solidarité, recueillent un couple de voisins et son nouveau-né. Tiraillés entre fuir et rester, ils font chaque jour face en gardant espoir.