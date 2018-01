Voici les 5 emplois à surveiller au Canada en 2018 selon Indeed.com

Le marché de l'emploi au Canada est en feu, le chômage affichant une nouvelle baisse en décembre. Toutefois, pour ceux qui cherchent encore du boulot, il y a quelques postes à surveiller en 2018.

L'économiste Daniel Culbertson du site d'emploi indeed.com soutient que les perspectives pour cette nouvelle année sont «plutôt radieuses».

«Ces rôles deviennent plus vitaux à l'économie canadienne alors que le commerce électronique continue de croître, de nouvelles technologies transforment l'industrie de la techno, et les tendances démographiques nourrissent la demande en soins de santé», a révélé Culbertson dans un communiqué.

Voici les cinq emplois à surveiller en 2018 selon indeed.com.

Associé à l'exécution

Avec de plus en plus de Canadiens qui choisissent de magasiner dans le confort de leurs maisons, Indeed rapporte une augmentation de plus de 600 pour cent d'affichage d'emplois pour remplir les commandes de clients en 2017.

Ingénieur en automatisation

Prime Minister Justin Trudeau (R) talks to employees as he tours Kinova Robotics, a company that designs and manufactures robotic arms, in Boisbriand, Que. March 24, 2017.

Les opportunités d'emploi pour les ingénieurs en automatisation ont augmenté de 150 pour cent en 2017, alors que les avancées en intelligence artificielle ont créé un besoin d'emplois spécialisés dans le domaine.

Médecins omnipraticiens

Ce n'est pas une surprise que la population vieillissante du Canada mette une pression supplémentaire sur les systèmes de santé provinciaux. De plus, les développements dans la technologie de la santé, une meilleure diète et des conditions de vie améliorées aideront ces Canadiens à vivre plus vieux. Indeed soutient que la demande pour des médecins omnipraticiens a crû de 137 pour cent en 2017.

Technicien manufacturier

A worker checks welded part from auto weld assembly line at Alfield Industries, a subsidiary of Martinrea, one of three global auto parts makers in Canada, in Vaughan, Ont. April 28, 2017.

Indeed a noté une augmentation de 45 pour cent dans le domaine des techniciens manufacturiers en 2017. Alors que la renégociation de l'ALÉNA plane sur 2018, il s'agit d'un secteur à garder à l'oeil.

Recruteur en technologie

L'industrie technologique en plein boom recherche des développeurs, codeurs, et tous les autres types d'emplois connexes. Cela crée un besoin pour des professionnels des ressources humaines qui sont en mesure de lier ces chercheurs d'emplois à de potentiels embaucheurs. Indeed a vu une hausse de 25 pour cent dans le domaine des recruteurs en technologie pour 2017, et croit que ce chiffre augmentera en 2018.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.