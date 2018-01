Coke Diète tente d'attirer les milléniaux avec un vent de changement

Le Coke Diète, qui existe depuis 1982, subit une cure de rajeunissement. Après 35 ans, la boisson sans calories cherche à se réinventer.

Le design des canettes de boisson gazeuse a été repensé et quatre nouvelles saveurs ont été créées: Cerise vivifiante, Tourbillon de mangue, Orange sanguine mordante et Lime et gingembre. «Chacune de ses nouvelles boissons offre un très bon goût, et une saveur audacieuse, mais oh si délicieuse, qui complète bien le goût mordant et unique du Coke Diète», nous assure-t-on dans un communiqué de presse.

Les nouvelles canettes de Coke sont allongées et contiennent 310 ml de boisson.

«Tout au long de ce parcours de relance, nous tenions à faire preuve d'audace, à penser différemment et à adopter une approche novatrice. Mais nous voulions surtout demeurer fidèles à l'essence de Coke Diète tout en assurant la refonte de la marque pour qu'elle soit plus attrayante à une nouvelle génération», explique Rafael Acevedo, directeur de groupe de Coke Diète pour Coca-Cola Amérique du Nord dans un communiqué.

Coke Diète veut notamment attirer les milléniaux avec ces nouvelles saveurs et ce nouveau design.

C'est grâce à des études sur les consommateurs menées au Canada et aux États-Unis que ces saveurs ont été créées. L'entreprise a recueilli les opinions de plus de 10 000 personnes pour en venir à ce résultat.

Les quatre nouvelles saveurs sont celles «auxquelles les consommateurs ont répondu le plus positivement, et des études subséquentes ont confirmé que ces saveurs conviennent parfaitement à ce que les Canadiens recherchent», selon Coca-Cola.

Les nouvelles canettes seront vendues en format individuel ou en paquet de huit dès février et ce, partout au Canada.

Pour ceux qui préfèrent les canettes classiques de Coke Diète de 355 ml, elles seront toujours disponibles, comme les mini-canettes et les bouteilles en verre.