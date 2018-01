Robert De Niro détruit Trump dans un discours

Robert De Niro a lancé de multiples insultes contre le président Donald Trump lors d'une présentation de prix mardi soir.

Le lauréat de deux Oscars a qualifié Trump de « putain d'idiot » et de « putain d'imbécile » dans un discours présentant Meryl Streep au Gala des prix annuels du National Board of Review, ont rapporté plusieurs journalistes.

Robert De Niro is going off: "This fucking idiot is the President. The guy is a fucking fool!" tell 'em, Bobby. pic.twitter.com/bs82hfeeLC