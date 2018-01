Patrice Bélanger, Brigitte Lafleur et P-A Méthot, premières vedettes de «La magie des stars»

La voix ne reprendra que le 11 février, mais TVA ne laissera pas ses dimanches à l'abandon d'ici là, misant sur les quatre épisodes de la nouveauté La magie des stars pour neutraliser l'adversaire Tout le monde en parle, à Radio-Canada.

Dans La magie des stars, qu'anime Guy Jodoin, quelques-unes de nos personnalités préférées s'improviseront magiciennes. La prestidigitation, l'illusionnisme, la magie : voilà un domaine où on a rarement la chance de s'aventurer. Les vedettes, à qui on demande souvent de chanter, de danser ou de raconter leur vie, vivront donc une expérience unique en participant à cette émission, conçue par Québecor Contenu et Entourage Télévision.

Le concept de La magie des stars repose sur une compétition opposant neuf concurrents connus au total. Chaque semaine, trois d'entre eux offriront des numéros à grand déploiement dans un décor qu'on promet grandiose, et devant public.

Ainsi, au premier tour de piste, Brigitte Lafleur imaginera une «révolution industrielle étonnante», Patrice Bélanger rendra un hommage majestueux au grand Houdini, et P-A Méthot racontera une légende... qui prendra vie!

Par la suite, Philippe Bond fera l'éloge de l'humour d'ici dans sa présentation, Édith Cochrane deviendra la femme la plus forte au monde, Denis Bouchard jouera les savants fous, Dave Morissette ressuscitera les plus grandes stars du baseball, Normand D'Amour repoussera les limites de l'hypnose et Mahée Paiement s'amusera avec les ombres chinoises.

Mazza, Choquette et Antoine

Les performances seront commentées et évaluées par trois juges, Mariana Mazza, Alain Choquette et l'humoriste-magicien français Éric Antoine (qui est drôle et attachant, et qui constituera sûrement une belle découverte pour plusieurs Québécois). Ceux-ci devront noter les prestations des artistes sur 100.

Les trois meilleurs ensorceleurs en herbe, ceux qui auront obtenu le score le plus élevé aux trois premières éditions de La magie des stars, s'affronteront dans un ultime face-à-face lors de la grande finale du 4 février.

Pour élaborer leurs prouesses, les invités de La magie des stars ont pu compter sur le soutien des Fantastix, une troupe de magiciens-hypnotiseurs- acrobates qui nous avait beaucoup plu sur scène, dans son spectacle qui est toujours en tournée. Les Fantastix ont agi à titre de coachs pour les courageux joueurs de La magie des stars, en plus de faire office de figurants dans certaines de leurs mises en scène. Guy Jodoin sera lui aussi amené à être un «cobaye» à l'occasion.

Et même René Simard fait partie de l'aventure de La magie des stars. Il endosse ici le rôle de producteur au contenu, et a contribué à la création et l'exécution technique des défis relevés par les différents candidats.

La magie des stars ne compte pour l'instant que quatre rendez-vous d'une heure, lesquels seront diffusés les 14, 21 et 28 janvier et 4 février, à 19h30.

Ce dimanche, le gala Célébration et la rediffusion du premier épisode de Fugueuse suivront La magie des stars dans la grille-horaire. Le 21 janvier, à 20h30, TVA proposera une nouvelle Conversation secrète, de Paul Arcand, ainsi que la rediffusion des deux premiers épisodes d'En tout cas. Puis, le 28 janvier et 4 février, on aura droit à un combo La vraie nature – Face au mur, avec la rediffusion des deux premières tranches du jeu animé par Maripier Morin, lequel débutera à l'écran le 18 janvier.