Une page s’est tournée dans «L’heure bleue»

Xavier Martel (Rémi Goulet) a finalement largué sa bombe avant le congé des Fêtes : c'est lui qui était au volant de la voiture qui a heurté à mort le petit Guillaume Boudrias (Matt Hébert).

Voilà qui risque de compliquer la relation amoureuse entre Hubert (Jean-François Pichette), le papa de Xavier, et Anne-Sophie (Céline Bonnier), qui s'était justement évadée à Montréal pour atténuer la douleur liée au décès de son fiston.

On avait aussi appris avant Noël que Clara (Alice Morel-Michaud) est enceinte, et Bernard (Benoît Gouin) avait pris la décision de mettre de l'eau dans son vin vis-à-vis Anne-Sophie et de vendre la maison familiale.

ATTENTION SPOILERS

Les téléspectateurs avaient donc de nombreuses raisons d'espérer le retour de L'Heure bleue, à TVA, mardi. Il a fallu endurer plusieurs minutes de suspense avant d'assister à un premier échange pénible entre Hubert et Anne-Sophie, au cours duquel l'homme a demandé une pause à sa dulcinée du moment, trop mal à l'aise du comportement de son garçon.

«Xavier a recommencé à boire, solide. J'ai eu toutes les misères du monde à le faire entrer dans un centre de désintox. C'a été tough en maudit. J'ai voulu garder mes énergies pour lui (...) », a détaillé Hubert à Anne-Sophie, lorsque celle-ci l'a confronté en l'accusant de lui avoir menti sur son voyage en Abitibi.

«Je suis incapable de vivre ça devant toi. Je veux qu'on mette ça sur la glace. Prendre un peu de recul, j'ai besoin d'air. C'est la situation, ça devient, comme, impossible. Je ne peux pas continuer», a exposé Hubert devant une Anne-Sophie médusée.

«Ça revient à rompre, ça?», a questionné cette dernière, heurtée.

«Anne-Sophie, je ne peux pas faire autrement», a conclu un Hubert visiblement bouleversé.

Celui-ci a ensuite prodigué des encouragements à Xavier, lors d'une visite à son centre de désintoxication, mais lui a bien fait comprendre la gravité de ses gestes.

«Depuis que je sais ça, je ne dors plus. Je n'arrive pas à me concentrer. Je pense rien qu'à ça, l'accident...»

«Ça non plus, ce n'est pas ton problème», a opposé Xavier.

«Oh oui, maintenant, ce l'est», a répliqué Hubert, avant de lancer un ultimatum à son fils.

«Tu es ici pour te refaire une santé, en attendant d'aller à la police...», a-t-il intimé.

«Si tu m'obliges à aller à la police, je me tue. C'est sûr que je vais le faire, je te le jure», a décrété Xavier en guise de dernier mot.

Divorce et déménagement

On s'est surtout concentrés, mardi, sur la finalisation du divorce d'Anne-Sophie et Bernard et la vente de la demeure qui avait jadis consacré le bonheur de la famille Boudrias.

Poignée de main scellant l'entente, ultime tournée d'Anne-Sophie dans les pièces de son ancienne résidence, images du passé dans l'esprit de Bernard et vive réaction de Clara, blessée de devoir mettre quantité de souvenirs derrière elle et triste d'être forcée de déménager : une page s'est véritablement tournée dans la série signée Anne Boyer et Michel D'Astous.

«Tu saccages ma vie sans me demander mon opinion!», a vociféré Clara à l'endroit de son père, avant de réitérer ses propos à sa mère, qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps, un peu plus tard.

«Papa a fait ça sans me demander mon avis», a déploré l'adolescente.

«Il le fallait, s'il voulait sauver la compagnie», a tempéré Anne-Sophie.

«Je ne veux pas partir, moi, c'est tout ce qu'il me reste de la famille», a gémi la jeune fille en fondant en larmes, avant de laisser entendre à sa mère qu'elle vit présentement d'encore plus gros problèmes... sans toutefois lui mentionner ceux-ci. Pauline (Sylvie Moreau) a ensuite mis un baume sur le désarroi de sa nièce en lui proposant d'aller habiter avec elle.

Clara a ainsi fait la paix avec Bernard en lui disant qu'elle comprenait finalement son choix d'aller s'établir ailleurs et s'est montrée aimable à son égard en partant avec sa tante Pauline, à qui elle a dévoilé le secret de sa grossesse en fin d'épisode. Elle lui a aussi balancé au visage qu'elle ne souhaite pas se faire avorter.

On peut voir ou revoir l'épisode de mardi de L'Heure Bleue sur le site de TVA.