Le rapport d'enquête sur le décès de Jean Lapierre dévoilé aujourd'hui

Le Bureau de la sécurité des transports rendra public mercredi matin à 10h00 son rapport d'enquête sur l'écrasement d'avion aux Îles-de-la-Madeleine qui avait entraîné la mort de sept personnes, notamment celle du chroniqueur politique Jean Lapierre.

Le 29 mars 2016, l'appareil Mitsubishi MU-2B-60 s'était écrasé sur un terrain vague à Havre-aux-Maisons, aux Îles-de-la-Madeleine.

L'accident avait entraîné la mort de Jean Lapierre, de sa conjointe Nicole Beaulieu, de ses frères Marc et Louis Lapierre, de sa soeur Martine Lapierre, ainsi que du pilote Pascal Gosselin et du copilote Fabrice Labourel. Les frères et soeur Lapierre se rendaient aux funérailles de leur père.

Après l'accident, les enquêteurs avaient donné quelques informations préliminaires, dont le fait qu'il y avait alors une visibilité à 400 mètres et des rafales de vent de 56 kilomètres-heure. Les ailes de l'avion étaient presque à l'horizontale au moment de l'impact et les moteurs fonctionnaient.

L'autorisation d'atterrir avait été donnée par la tour de contrôle de Moncton, au Nouveau-Brunswick, puisque l'aéroport des Îles-de-la-Madeleine ne disposait pas de sa propre tour de contrôle.

M. Lapierre avait eu une longue carrière politique avant de devenir un des chroniqueurs politiques les plus en vue et les mieux informés. Il avait été député du Parti libéral du Canada et ministre dans le gouvernement libéral de Paul Martin.