Il semblerait que les Canadiens aient été moins cochons en 2017 que l'année précédente, selon les données recueillies par le populaire site pornographique PornHub.

Le Canada qui se situait en 2016 au 3e rang des pays consultant le plus le site a chuté en 5e position, derrière le Japon, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis. Nos compatriotes y passaient cependant en moyenne 10 minutes et 10 secondes à chaque consultation.

Parmi qui vous a branchés le plus cette année, on note les lesbiennes, les demi-soeurs, les milf (pour Mother I'd like to f*ck ou mère que j'aimerais baiser). Le pourcentage de gens attirés par les meneuses de claque a grimpé de 131%, pour les grosses fesses de 107% et les trips à trois de 91%.

Autre fait intéressant : les Canadiens étaient 58% plus intéressés aux Asiatiques que le reste du monde. Le bondage attirait aussi 15% plus ici qu'à l'étranger.

Côté acteurs pornographiques, c'est nul autre que la reine de la téléréalité Kim Kardashian qui trônait au sommet des recherches, suivie de Mia Khalifa (2), Riley Reid (3), Brandi (4) Love et Lisa Ann (5).

