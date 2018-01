Le célèbre sex-symbol et ex-pro du soccer David Beckham aime prendre soin de lui et ça paraît. Cette fois, il va encore plus loin en lançant sa propre gamme de soin viril, allant des traitements pour le visage à l'entretien de la barbe, des tatouages et de la coiffe. Messieurs, HOUSE 99 se taillera probablement une place dans votre routine.

La collection - qui a nécessité deux ans de préparation - compte en tout 19 produits élaborés en collaboration avec L'Oréal Luxe. Baume à barbe, pommade, nettoyant, hydratant léger, exfoliant, déodorant, baume pour les yeux, vaporisateur hydratant pour tattoo... Le tout testé et approuvé par David Beckham, lui-même, et présenté dans des contenants noirs et blancs ultra masculins.

« Je suis tellement enthousiaste à l'idée de pouvoir enfin partager HOUSE 99 avec le monde entier! Pour moi, prendre soin de soi, ce n'est pas seulement une question d'apparence, mais c'est aussi une question de ressenti, affirme le beau-gosse de 42 ans. J'ai créé HOUSE 99 pour donner aux gens l'inspiration ainsi que les produits adaptés pour expérimenter.»

La gamme mise sur les finis naturels, les effluves masculins et la versatilité des produits pour que les hommes puissent laisser libre cours à leur créativité.

Comme le marché de la beauté masculine explose en ce moment, on peut dire que le sportif a encore une fois visé dans le mille en s'associant avec le géant de la beauté L'Oréal.

HOUSE 99 sera disponible au Canada dès mars 2018 dans les Pharmaprix et sera distribuée dans 19 pays.

