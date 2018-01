Une 22e édition riche en adrénaline pour le Festival de montagne de Banff

L'aventure et les aventuriers seront à l'honneur au 22e Festival de montagne de Banff. De passage à Montréal, l'événement aux images de prouesses spectaculaires proposera une série de longs et courts métrages comme My Irnik de Conor Goddard, une œuvre-hommage qui met en vedette la culture inuit du Grand Nord québécois.

Du 23 au 28 janvier, les organisateurs offriront une sélection de films réalisés en plein air et 100 % pure adrénaline. Au menu : une expédition en kiteski au Groenland (Into Twin Galaxies) en quête de la rivière la plus septentrionale à n'avoir jamais été pagayée. Également une aventure solo en «fatbike» (The Frozen Road) au cœur de l'arctique canadien, et un film d'escalade (Stumped) qui redéfinit notre notion de la persévérance.

Le Festival de montagne de Banff se déroulera du mardi 23 janvier au dimanche 28 janvier 2018 à la Salle Marie-Gérin-Lajoie de l'UQAM.

