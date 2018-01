L’auteur d’«Hubert et Fanny» a dû changer ses plans à cause de «District 31»

Richard Blaimert a dû modifier rapidement ses plans pour l'écriture de sa nouvelle série. L'auteur, qui avait auparavant signé Nouvelle adresse, envisageait d'écrire une série policière... jusqu'à ce que débarque District 31. L'auteur a confié dans un entretien avec Le Soleil s'être fait confiance pour la suite. Et le résultat fut Hubert et Fanny.

«J'y suis allé à l'instinct, j'ai eu envie de faire une série bonbon, facile à comprendre et à aimer. C'est de la feel good télé.»

Mais pour garantir le succès de la série, la production avait la lourde tâche de trouver un duo dont la chimie pourrait porter cette histoire dans laquelle le destin est plus fort que tout : «Le processus a été assez long, on voulait un couple qui fonctionne à l'écran. On a formé différents duos, en mélangeant les acteurs. Avec Thomas et Mylène, on avait le match parfait», se souvient Richard Blaimert.

L'émission, dont la première anticipée a lieu le 9 janvier à 21h, sur les ondes de Radio-Canada, nous donnera la chance de voir de nouveau le travail à la réalisation de Mariloup Wolfe, qui signe sept des dix épisodes.

