Le cinéma québécois a connu une belle année en 2017

Le cinéma québécois a eu le vent dans les voiles en 2017, ses parts de marché étant passées de 5,1 pour cent à 11,2 pour cent, a annoncé mardi l'agence Cinéac.

Pour ce qui est des revenus bruts, le cinéma québécois est passé de 8 836 934 $ en 2016 à 20 260 672 $ en 2017, souligne Cinéac.

Le box-office global des cinémas du Québec a connu une hausse de 4,4 pour cent, passant de 173 780 926 $ en 2016 à 181 539 351 $ en 2017.

Trois films québécois ont réussi à franchir le cap du million $ en 2017, soit «De père en flic 2», «Bon Cop, Bad Cop 2» et «Junior majeur». «De père en flic 2» et «Bon Cop, Bad Cop 2» ont même réussi à se tailler une place dans le «top 20» annuel de l'agence, dominé comme à l'habitude par des films américains.

La performance du cinéma américain est toutefois en baisse au Québec, sa part de marché étant passée de 88,4 pour cent à 79,3 pour cent.

C'est le film «Beauty and the Beast» («La belle et la bête») qui a obtenu les recettes les plus importantes au box-office, avec 6 737 113 $. Il est suivi de «De père en flic 2», avec 6 624 488 $, et de «Star Wars: The Last Jedi» («Star Wars: Les derniers Jedi») à 6 264 621 $. Certains films, comme «Star Wars», sont toutefois toujours à l'affiche, de sorte que leur position au palmarès ne reflète pas leurs recettes finales.

L'Association des propriétaires de cinémas du Québec (APCQ) s'est réjouie de la «très bonne performance de plusieurs films québécois», qui lui a permis de connaître «une excellente année».

«Nous retrouvons la part de marché que le cinéma québécois n'avait pas connue depuis 2009», a souligné l'APCQ par communiqué.

«Le Québec est probablement la seule région en Amérique du Nord à connaître une augmentation dans les revenus et l'assistance dans les cinémas en 2017.»

Le «top 10» des films québécois en 2017*

1. «De père en flic 2», 6 624 488 $

2. «Bon Cop Bad Cop 2», 5 656 992 $

3. «Junior Majeur», 1 822 734 $

4. «Pieds nus dans l'aube», 836 281 $

5. «C'est le coeur qui meurt en dernier», 810 126 $

6. «Le Trip à trois», 680 432 $

7. «Les rois mongols», 594 704 $

8. «Ça sent la coupe», 445 189 $

9. «Nelly», 309 566 $

10. «Le Problème d'infiltration», 239 794 $

* Les recettes finales de certains titres toujours à l'affiche pourront être supérieures à la fin de leur exploitation en 2018.

Source: Cinéac

