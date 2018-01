«District 31» et «En tout cas» au sommet

Les lundis soirs des mordus de télévision seront très occupés cet hiver. Seulement à TVA et Radio-Canada, un bataillon de bonnes émissions se font concurrence, risquant ainsi de causer la surchauffe de plusieurs enregistreurs numériques.

C'est hier, le lundi 8 janvier, que s'amorçait en grandes pompes l'un des duels les plus costauds de la saison froide 2018. Alors que TVA dégainait avec un spécial bloopers (19h), la nouvelle comédie En tout cas, de Rafaële Germain, avec Guylaine Tremblay et Anne-Élisabeth Bossé (19h30), L'Échappée (20h) et la dramatique Fugueuse, avec Claude Legault, Lynda Johnson et Ludivine Reding (21h), Radio-Canada contre-attaquait avec des valeurs déjà sûres, soit l'inébranlable District 31 (19h), Lâcher prise et le burn-out de Valérie (Sophie Cadieux) (19h30), Ruptures et la chute brutale de Jean-Luc De Vries (Normand D'Amour) (20h) et Les pays d'en haut et l'issue de la grossesse de Donalda (Sarah-Jeanne Labrosse) (21h).

Au lendemain de cette première joute, après un coup d'œil au tableau des cotes d'écoute préliminaires dévoilé par Numeris mardi, on conclut que TVA, dans l'ensemble, remporte la première manche.

«Dans l'ensemble», dit-on, parce que le titre qui se démarque le plus du lot est celui du bien-aimé District 31, qui a dominé la soirée à l'audimat, avec ses 1 282 000 adeptes désireux de savoir ce qu'il adviendrait de la tentative de meurtre perpétrée par le désespéré Pierre Meloche (Benoît Guérin) à la fin du dernier épisode avant les Fêtes.

Le reste des grands honneurs revient toutefois à TVA. En tout cas a connu un départ particulièrement faste, devant 1 212 000 curieux. L'Échappée s'en est aussi bien tiré avec son retour en ondes et ses 1 148 000 abonnés. L'intrigue hautement anxiogène de Fugueuse s'est quant à elle entamée devant 986 000 intéressés, un chiffre qu'on aurait imaginé plus élevé compte tenu du potentiel rassembleur du sujet de la série et du battage promotionnel qui a précédé son lancement à l'écran. Nul doute que les données confirmées, comprenant les enregistrements et visionnements sur plateformes complémentaires, qui seront disponibles dans quelques jours, feront gonfler les statistiques de Fugueuse. Le premier épisode sera d'ailleurs rediffusé le dimanche 14 janvier, à 22h, et est dès maintenant disponible au www.tva.ca pour rattrapage.

Même les Bloopers et le Tricheur ont cartonné à TVA lundi, avec des publics estimés respectivement à 876 000 et 849 000 personnes.

À Radio-Canada, les téléspectateurs étaient au nombre de 742 000 à attendre impatiemment la suite des Pays d'en haut, 667 000 à replonger dans Lâcher prise et 660 000 à retrouver l'univers trépidant de Ruptures. Encore ici, on imagine sans peine que les résultats compilés et officiels à venir changeront quelque peu ce premier reflet, et que les cotes d'écoute s'en trouveront augmentées.

À Télé-Québec, à 22h, les friands de Like-Moi ont renoué avec leur Gaby Gravel (Florence Longpré) adorée et autres personnages loufoques créés par Marc Brunet, et ils ont été relativement nombreux (159 000, un score très respectable pour la chaîne) à répondre à l'appel.