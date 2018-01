«Danser pour gagner» se mesurera à «1res fois» et «Face au mur»

C'est le 25 janvier que démarrera Danser pour gagner, la compétition de danse de V, nouvelle production de Julie Snyder et principale offensive de programmation de la chaîne cet hiver.

Comme Occupation doubleBali cet automne, Danser pour gagner occupera une place quotidienne dans la grille de V, avec ses cinq présentations par semaine.

Trois rendez-vous, animés par Julie Ringuette, seront consacrés aux répétitions, du lundi au mercredi, à 18h30. On y suivra toutes les étapes de préparation des différentes équipes en vue des défis qui leur seront imposés.

Le jeudi, à 19h30, Olivier Dion pilotera le gala hebdomadaire en direct, où les troupes concurrentes exécuteront leur savoir-faire, et où un groupe sera éliminé à chaque édition.

Le spectacle du jeudi, point culminant du tournoi Danser pour gagner, affrontera de solides adversaires aux réseaux rivaux, puisque TVA a choisi de placer Face au mur, son nouveau jeu dont Maripier Morin tient les commandes, dans la même case de 19h30, et Radio-Canada répliquera avec 1res fois, le nouveau concept de variétés de Véronique Cloutier, sur le coup de 20h. Guerre de cotes d'écoute en vue!

Enfin, le vendredi, V dédiera 30 autres minutes, de 18h30 à 19h, aux coulisses de la grande aventure Danser pour gagner, laquelle s'étalera sur 10 semaines.

Les juges dévoilés

Les différents clans de Danser pour gagner seront en tout temps soumis aux votes du public, dont les résultats seront révélés lors de la fiesta du jeudi.

Un ultime duel opposant les formations les moins performantes sera annoté par un panel de juges, dont les membres ont été dévoilés mardi. C'est cette prestation qui déterminera ensuite quelle bande partira et laquelle restera.

En plus de la danseuse professionnelle Kim Gingras (So You Think You Can Dance Canada, XFactor, American Idol, Dancing With the Stars, Ellen DeGeneres, etc), dont la collaboration à Danser pour gagner avait déjà été annoncée, Denis Bouchard, connu pour ses multiples mises en scène et sa connaissance des variétés, et la chanteuse, musicienne, réalisatrice, arrangeuse et artiste visuelle Laurence Nerbonne, qui alloue une grande place à la danse urbaine et contemporaine dans ses clips, seront aussi du jury de l'émission. Lequel de ces trois décideurs se démarquera avec des commentaires plus incisifs et osera jouer le rôle du «méchant» juge...? C'est à voir!

La direction artistique de Danser pour gagner et des chorégraphies des participants sera assurée par Nicolas Bégin, autre danseur québécois émérite qui a brillé aux États-Unis, et les galas seront réalisés par Pierre Séguin (Fête nationale, Gala les Olivier, Star Académie, etc).

Danser pour gagner est l'adaptation québécoise de America's Best Dance Crew, formule qui en est à sa huitième saison aux États-Unis. Apprenez-en plus dans notre dossier publié cet automne et jetez un œil aux troupes de danse déjà sélectionnées sur le site de V.