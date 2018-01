Le régime de Mariana Mazza devient viral

Après avoir englouti des tonnes de bouffe et d'alcool pendant les Fêtes, vous êtes plusieurs à avoir pris la résolution de mettre plus de vert dans votre assiette, de mieux manger. Plus facile à dire qu'à faire? Mariana Mazza est bien d'accord, mais va plus loin en disant que de son côté, elle ne se privera jamais.

Sur fond d'humour, la jeune femme montre dans une publication Facebook devenue virale que ça ne sert à rien de se sentir coupable de manger, et dans son cas, de manger gras.

"Ce soir, j'ai mangé une pizza remplie de fromage et de viande marinée, une mousse au chocolat chaude coulante sur une montagne de fruits et de sucre et j'ai bu 3 bières pis d'autres affaires qui te font gonfler", raconte-t-elle.

Elle affirme n'avoir ressenti aucune culpabilité avant d'enfiler avec des réflexions hilarantes qu'une personne qui considère avoir un surplus de poids pourrait avoir.

"Si la télé fait prendre 10 livres, ma cuisine va m'en faire prendre 50. Mes cols roulés me font paraître comme une brioche à la cannelle qui a pas terminé sa cuisson. Me pencher me donne envie de prendre des gravols. Si j'me crissais un tube dans le nombril et que quelqu'un aspirait de l'autre bord on recréerait la sauce à bigmac. La blague du tube est dégueulasse. Si j'étais un Pokemon je serai Gigli puff."

L'humoriste conclut en disant que sa réflexion a plutôt été : "C*LICE QUE C'ÉTAIT BON."

Plusieurs internautes ont soulevé que ce n'était peut-être pas santé de se nourrir de malbouffe, mais qu'il ne l'était pas non plus de faire des régimes agressifs.

C'est loin d'être la première fois que Mariana Mazza se prononce sur l'importance de la diversité corporelle et sur l'acceptation de soi. L'été dernier, juste avant de partir en vacances, elle s'en était prise à ceux qui prennent trop soin de leur «shapes de beach». Assez les complexes!

