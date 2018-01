Étienne Boulay célèbre une année de sobriété

Journée bien spéciale pour moi aujourd'hui alors que je célèbre un an de sobriété. Mon parcours a été rempli d'essai-erreur. Après m'être battu pendant des années, j'ai tranquillement commencé, il y a un an, à m'accepter tel que je suis. Justement, parfois la chose la plus courageuse à faire n'est pas de continuer à se battre, mais plutôt d'accepter et d'avoir confiance. Grâce à l'appui de gens extraordinaires, je réussis à m'épanouir plus que jamais dans ma vie personnelle et professionnelle. Je remercie la vie d'être aussi bien entouré. Si tu vis des difficultés et que tu ne vois plus le bout, sache qu'il y a moyen de t'en sortir. Si j'en suis capable, tu l'es aussi. Dans la région de Québec: Villa Ignatia (418) 849-6534 Dans la région de Montréal: Maison Jean Lapointe (514) 288-2611 Il y aussi plein d'autres centres du genre et une panoplie de ressources pour t'aider. Il y a un an, j'étais complètement perdu et je n'y croyais plus. Ce n'est peut-être pas une Coupe Grey, mais ce matin c'est une petite victoire que je savoure. Bon 24h 😉 #sober

