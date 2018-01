Bella Thorne admet avoir été abusée sexuellement et physiquement durant son enfance

C'est dans une publication Instagram que Bella Thorne a avoué avoir été abusée sexuellement et physiquement pendant son enfance. «J'ai été abusée sexuellement et physiquement d'aussi loin que je me souvienne jusqu'à l'âge de 14 ans... Quand j'ai finalement eu le courage de barrer ma porte la nuit et de m'asseoir à côté. Toute la nuit. Attendre que quelqu'un tire avantage de ma vie de nouveau. Encore et encore j'ai attendu que ça termine et finalement ça s'est fini. Mais certains d'entre nous ne sont pas aussi chanceux de pouvoir en sortir vivants. S'il vous plaît, soyez solidaires pour chaque âme maltraitée aujourd'hui. #timesup», a-t-elle écrit.

Sur Twitter, Thorne a publié la même photo, mais avec une légende différente; «Je n'ai jamais su ce qui était bien ou mal quand je grandissais... Je ne savais pas que la personne qui venait dans ma chambre le soir était une mauvaise personne. #timesup.»

I never knew what was right or wrong growing up..I didn't know the person sneaking into my bed room at night was a bad person. #timesuppic.twitter.com/PD6PY7LgcX — bella thorne (@bellathorne) 7 janvier 2018

L'actrice de 20 ans n'a pas révélé des mains de qui elle avait vécu cet agression. Étant donné ce qu'elle a écrit, plusieurs internautes se demandent s'il s'agit d'un membre de sa famille.